Apple-leverancier ASE Technology verwacht dat het bedrijf binnenkort naast de standaarduitvoering ook een goedkopere Apple Watch Series 6 uitbrengt. Nieuwe AirPods verschijnen pas in 2021.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Goedkopere variant van Apple Watch Series 6 op komst’

Dat schrijft DigiTimes op basis van gesprekken met mensen binnen de fabrikant. De Taiwanese website is niet de eerste bron die denkt dat Apple sleutelt aan een nieuwe Apple Watch. Eerder meldde het doorgaans goed geïnformeerde Bloomberg News al dat er twee uitvoeringen van de Apple Watch Series 6 uitkomen.

Naast de directe opvolger van de Apple Watch Series 5 komt Apple volgens DigiTimes ook met een goedkopere smartwatch. Met dit nieuwe model zou Apple de concurrentie aangaan met goedkopere fitnesstrackers van bijvoorbeeld Fitbit.

De Apple Watch Series 5

Verder claimt de Taiwanese website dat de Apple Watch 6 (en goedkopere variant) tijdens de Apple-keynote, de jaarlijkse presentatie, gepresenteerd worden. Wanneer dit evenement gaat plaatsvinden is vooralsnog echter de vraag. De keynote vindt steevast in september plaats, maar meerdere geruchten wijzen erop dat het dit jaar oktober wordt.

Dit verwachten we van de Apple Watch Series 6

Over de opvolger van de Apple Watch 5 is al het een en ander bekend binnen het geruchtencircuit. Zo verwachten wij dat Apple een saturatiemeter aan de wearable toevoegt. Deze meter stelt het accessoire in staat om het zuurstofgehalte in het bloed meten, wat ervoor zorgt dat stress in het lichaam gemonitord kan worden.

Naast de verbeterde gezondheidsfunctie krijgt het horloge ook een betere processor dan zijn voorgangers. Wil je meer weten over de nieuwe Apple-smartwatch? Check dan onze Apple Watch Series 6-verwachtingen waarin we uitgebreid vooruitblikken.

AirPods 3 laat nog even op zich wachten

Verder claimt DigiTimes dat de AirPods 3 voor begin 2021 op de planning staan. Men verwacht daarom niet dat de draadloze oordopjes al tijdens het eerstvolgende Apple-event gepresenteerd worden. Wel maakt ASE Technology zich op de achtergrond klaar om van start te gaan met massaproductie van de nieuwe AirPods.

Lees meer over Apple Watch