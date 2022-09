Goedkoper streamen: deze diensten krijgen (of hebben) een reclame-optie

Steeds meer streamingdiensten krijgen een abonnement voor goedkoper streamen, maar dan wel mét reclame. Wij zetten de streamingdiensten met en zonder reclame voor je op een rij. Daarnaast vertellen we je wat er nog meer gaat komen!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkoper streamen met reclame: dit zijn de opties

Streamingdiensten gooien regelmatig de prijs voor hun abonnementen omhoog, maar nu merken deze bedrijven dat niet iedereen daar het geld voor heeft. Om klanten toch vast te houden komen streamingdiensten met een nieuwe optie: reclames. Je betaalt dan minder euro per maand om alle series en films te kijken, maar je kijkervaring wordt wel onderbroken met reclames.

Er wordt nu veel gepraat over de komende reclame-abonnementen van Netflix en Disney Plus, maar wat is er precies aan de hand? En bij welke diensten kun je nog meer goedkoper streamen?

Netflix: krijgt goedkoper abonnement met beperkingen

Netflix is nog druk bezig met het opzetten van zijn komende reclame-abonnement. Niets is nog zeker, maar dit kun je ongeveer verwachten:

Het abonnement gaat tussen de 7 en 9 dollar kosten in de Verenigde Staten. In Nederland ligt de prijs dan waarschijnlijk tussen de 5 en 7 euro per maand.

Met het reclame-abonnement heb je minder functies. Zo is het niet mogelijk om series en films te downloaden om offline te kijken.

Met een reclame-abonnement kun je minder kijken. Alle Netflix Originals kun je natuurlijk gewoon aanzetten, maar over de rest is nog geen zekerheid.

Het reclame-abonnement van Netflix moet eind 2022 in enkele landen beschikbaar zijn en komt in 2023 naar meer landen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Disney Plus: niet goedkoper, wel reclames

Ook Disney Plus werkt aan een abonnement met reclame. Vooralsnog alleen in de Verenigde Staten, maar later ook in de rest van de wereld. Opvallend genoeg gaat de prijs in dit geval niet omlaag.

Bij de introductie van het reclame-abonnement in de Verenigde Staten, gaan de prijzen voor de normale abonnementen zo’n veertig procent omhoog. Het reclame-abonnement krijgt dan de prijs van het huidige standaardabonnement. Deze kost in Nederland nu 8,99 euro per maand. Het reclame-abonnement heet Disney Plus Basic en het abonnement zonder reclame heet Disney Plus Premium.

Alles op Disney Plus Premium is ook te kijken via Disney Plus Basic.

Met een reclame-abonnement kijk je per uur naar circa vier minuten reclame.

YouTube: betalen om advertenties te verwijderen en muziek te luisteren

YouTube kon natuurlijk niet met een goedkopere versie komen, want deze dienst is sinds het begin al gratis. Maar voor 6,99 euro per maand krijg je YouTube Premium, waarmee je ongelimiteerd YouTube-filmpjes kunt kijken zonder (vervelende) reclame. Daarnaast krijg je met dit abonnement de mogelijkheid om video’s offline te kijken, op de achtergrond af te spelen en kun je YouTube Music gebruiken.

Lees meer: YouTube Premium bijna gratis – deze hack geeft je 86 procent korting

HBO Max: nog niet in Nederland

In de Verenigde Staten heeft HBO Max al een goedkoper abonnement met reclames om te streamen. Kijkers krijgen dan circa vier minuten reclame per uur voorgeschoteld. In Nederland hebben we deze optie nog niet. Het is nog niet bekend wat de nieuwe dienst die HBO Max en Discovery Plus gaat combineren voor abonnementen heeft.

Videoland: goedkoopste abonnement heeft reclame

Kies je voor Videoland, dan heb je de keuze uit drie verschillende abonnementen. Het goedkoopste abonnement van 4,99 euro per maand heet Videoland Basis en heeft reclame. Daarnaast kun je met het basisabonnement ook maar één scherm tegelijk gebruiken en heb je geen downloadoptie. Videoland Plus voor 8,99 euro heeft geen reclames.

NPO Start: betalen om advertenties te verwijderen en vooruit te kijken

Net als YouTube is het gebruik van de NPO Start-app gratis, maar dan krijg je wel advertenties. Je kunt voor 2,95 per maand NPO Plus nemen. Hiermee worden de reclames verwijderd, kun je sommige programma’s vooruit kijken en krijgen alle uitzendingen een hogere beeldkwaliteit.

Prime Video: geen optie om reclames te verwijderen, wel om over te slaan

Kijk je via Prime Video naar een serie en zit je lekker te bingen, dan word je soms bruut gestoord door reclame. Soms zelfs voordat je begint met kijken. Deze reclames bestaan uit trailers van films en series uit de stal van Amazon. Gek genoeg kun je ze niet verwijderen met een duurder abonnement. Wel kun je ze overslaan door op de knop te drukken.

Check iPhoned voor mee streamingtips

Ben je op zoek naar meer tips om goedkoper te streamen? Of wil je juist meer handige tips voor het streamen? Dan ben je bij iPhoned op je juiste plek! Zo vertellen we je hoe je Netflix kunt opzeggen en hoe je films op het grote scherm kijkt.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief Schrijf je nu in voor de iPhoned nieuwsbrief Voornaam * E-mailadres * Toestemming Ik geef iPhoned (BigSpark B.V.) toestemming om me per e-mail op de hoogte te houden van door onze redactie geselecteerde Apple nieuwtjes, tips, wetenswaardigheden en unieke acties en aanbiedingen. Dagelijkse nieuwsbrief (dagelijks om 7.00u) Wekelijkse nieuwsbrief (zondags om 19.00u) Alleen acties en bijzondere aanbiedingen (zoals de beste Black Friday deals) Ja, ik ga akkoord met de algemene gebruikersvoorwaarden De bovenstaande gegevens worden bewaard gedurende jouw inschrijving. Je kunt je in iedere nieuwsbrief eenvoudig weer afmelden. We behandelen je gegevens met respect en sturen geen spam. Lees meer over onze privacyverklaring of stuur een mail naar privacy@bigspark.com. We gebruiken MailChimp als ons marketingautomatiseringsplatform. Door dit formulier in te dienen, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.