Een goedkoop smart home: dit zijn de risico’s voor jou

Je huis slim maken hoeft niet duur te zijn, maar toch zijn er bepaalde risico’s verbonden aan een goedkope smart home. We zetten ze voor je op een rijtje.

Goedkope smart home risico’s

Zodra je jezelf oriënteert op producten voor je slimme huis, dan valt al snel het prijsverschil op. Je moet flink investeren voor apparaten van bekende merken, terwijl je bij de Action of Kruidvat vaak al voor enkele tientjes klaar bent. Dan is zo’n goedkope smart home wel heel aantrekkelijk.

Voor veel andere producten op de markt geldt dat je vooral meer betaalt voor een merk of functies die je toch niet gebruikt, maar bij de smart home gaat dat niet altijd op. Je betaalt namelijk ook voor je veiligheid.

Als we spreken over de smart home, dan hebben we het vaak over apparaten waarmee we een hoop camera’s en microfoons mee in huis halen. Denk niet alleen aan slimme camera’s, maar ook slimme deurbellen en microfoons in slimme speakers of slimme schermpjes. Bij camera’s en microfoons in huis moet je altijd afvragen: wie kijkt of luistert er mee?

Action en Tuya

In het verleden is helaas te vaak gebleken dat de goedkoopste camera’s niet goed beveiligd zijn. Dat ligt deels aan de gebruikers. Veel mensen veranderen het wachtwoord van hun camera niet, zodat iedereen kan inbreken. Daarnaast laat de beveiliging van de camera’s zelf ook vaak te wensen over.

Neem de slimme camera’s van Action bijvoorbeeld. Deze camera’s zijn eigenlijk van het Chinese bedrijf Tuya. Heel veel goedkope smart home-producten komen van Tuya. Dat komt doordat dit bedrijf het extreem makkelijk maakt om onder je eigen naam hun producten te verkopen. Dat kan gewoon via de website van Tuya. Dan krijg je zelfs een eigen app. In de praktijk is dat gewoon de Tuya-app met je eigen logo er bovenop, bijvoorbeeld een HEMA-logo of een Kruidvat-logo.

Het is maar de vraag wat deze Chinese speler met jouw data doet. In de privacyvoorwaarden is het bedrijf daar erg wazig in. Daarnaast is gebleken dat deze Tuya-apparaten relatief makkelijk te hacken zijn.

Wat ook niet helpt is dat deze goedkope smart home-producten vaak slecht geüpdatet worden. Er worden constant nieuwe lekken en bedreigingen ontdekt, waar de grote merken bovenop zitten. Bedrijven zoals Google sturen regelmatig updates uit voor hun smart home-apparaten, waar jij waarschijnlijk niet eens erg in hebt. Ze worden namelijk op de achtergrond geïnstalleerd. Dat is bij de goedkope apparaten niet altijd het geval.

Het probleem ligt ook niet alleen bij camera’s en microfoons. Slecht beveiligde smart home-producten zijn een open deur om in de rest van je thuisnetwerk te komen. Er zijn daarnaast zelfs voorbeelden van goedkope slimme stekkers die brand kunnen veroorzaken in huis.

Je hoeft geen godsvermogen uit te geven om je huis een stuk slimmer te maken, maar kiezen voor de goedkoopste producten is niet de slimste route. Houd onderstaande tips in de gaten:

Pas op voor onbekende merken. Hoewel dat voor de Action of HEMA niet opgaat, omdat ze hun eigen merk op Chinese producten zetten, moet je compleet onbekende merken die niet eens een eigen website hebben helemaal vermijden.

Verander het wachtwoord. Welke camera of ander product je uiteindelijk ook kiest: zorg dat je het standaard wachtwoord aanpast.

Installeer updates: Het installeren van updates is altijd belangrijk, ook in je slimme huis.

