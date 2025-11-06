Volgens geruchten komt Apple begin 2026 met een goedkope MacBook. En de prijs is niet het enige dat er anders is bij deze MacBook.

‘Goedkope MacBook verschijnt begin 2026’ (met deze specificaties)

Volgens Bloomberg werkt Apple momenteel aan een goedkope MacBook die ergens in het begin van 2026 moet verschijnen. Deze MacBook zal echter geen M-chip krijgen, zoals alle nieuwe MacBooks van Apple.

In plaats daarvan komt er in deze MacBook dezelfde chip die je in iPhones ziet. Het is nog niet bekend welke dat is, maar het zal waarschijnlijk een van de recente processors worden (een A18 of A19).

Dat de goedkope MacBook van 2026 een iPhone-chip krijgt hoeft niet per se slecht te zijn. Volgens Bloomberg kan deze MacBook zelfs beter presteren dan de M1-chip die onder andere in de MacBook Air van 2020 zit.

Dat is niet het enige dat Apple gaat veranderen bij de goedkope MacBook van 2026. Ook het lcd-scherm wordt iets anders en wat kleiner. Volgens geruchten gaat het dan om een 12,9 inch scherm.

Apple probeert met deze variant van de MacBook vooral scholieren aan te gaan spreken. Die gebruiken nu nog vooral Chromebooks en goedkope Windows-laptops.

Het is de verwachting dat de laptop in de Verenigde Staten 599 dollar of 699 dollar kost, en dat is veel lager is dan de huidige beginprijzen van de MacBook Air. In Nederland zou de laptop dan zo’n 700 tot 750 euro kunnen gaan kosten. Maar we hopen dat het toch nog wat minder is.

Goedkope MacBook in opvallende kleuren

De 12,9-inch MacBook komt waarschijnlijk ook in een reeks opvallende kleuren beschikbaar, in tegenstelling tot de kleuren van de MacBook Air en de MacBook Pro. Welke kleuren dat precies zijn is nog niet bekend. Maar als we de kleuren van de recente iPhone 17 Pro zien, hopen we dat Apple voor wat knallende kleuren kiest.

De goedkopere MacBook komt dus als aanvulling op de bestaande line-up van de laptop. Je hebt straks dus de keuze uit de ‘budget’ MacBook, de MacBook Air en de MacBook Pro.

Goedkope MacBook kopen, maar je wilt niet wachten?

Ben je nu op zoek naar een nieuwe (en goedkope) MacBook en wil je niet wachten tot 2026? Dan moet je bij de MacBook Air 2025 zijn. Dit zijn de beste prijzen.