Goedkope MacBook 2026: deze features ga straks je missen

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
27 februari 2026, 14:54
2 min leestijd
Apple komt met een goedkopere MacBook 2026, maar die lagere prijs heeft ook een keerzijde. Dit zijn de functies die je straks gaat missen.

Apple komt zeer snel met een betaalbare MacBook. Op papier klinkt dat natuurlijk ontzettend goed, want wie wil er nou niet een MacBook met een lager prijskaartje? Maar welke features ga je missen bij deze goedkope MacBook 2026? Wij doken er eens in!

macbook iphone en airpods op tafel

Scherm: minder helder, zonder True Tone

De verschillen beginnen bij het scherm. Volgens verschillende geruchten ligt de maximale helderheid onder de 500 nits (de maximale helderheid van het MacBook Air-scherm). Dat merk je straks vooral als je veel in fel licht werkt, bijvoorbeeld in een studio met TL-licht of bij een raam.

True Tone ontbreekt ook, waardoor het scherm zich niet automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Dat is zo’n feature die je pas gaat missen als je hem niet meer hebt, zeker als je vaak wisselt tussen warm binnenlicht en daglicht.

17 air kleur

Opslag en snelheid

Dan is er nog de hoeveelheid opslag en snelheid. Dit nieuwe budgetmodel zou het moeten doen met 256 GB of 512 GB opslag, met mogelijk een 128 GB-variant voor scholen. Opties van 1 TB of 2 TB, die je bij Air en Pro wel kunt kiezen, gaan waarschijnlijk niet komen.

Alsof dat niet genoeg is, zijn volgens de eerste geruchten de SSD-snelheden bij het basismodel lager dan bij de nieuwste MacBook Air en Pro. Dit komt waarschijnlijk omdat Apple één SSD-chip gebruikt. Het openen van grote fotobibliotheken, videobestanden of programmeerprojecten gaat dan nét wat minder vlot.

Geen M-chip, wel A18 Pro

De MacBook krijgt volgens geruchten een A18 Pro-chip uit de iPhone 16 Pro. De A18 Pro heeft natuurlijk niet de snelheid van recente M4- of M5-chips in nieuwe MacBooks. Maar je kunt het ongeveer vergelijken met de performance van de M1-chip.

goedkoper MacBook

Verder ondersteunt deze chip geen Thunderbolt. Je krijgt dus ‘gewone’ usb-c-poorten in plaats van de snellere Thunderbolt-opties die je bij de reguliere MacBooks gewend bent.

Ontbrekende kleine features

Anders kleinere features die je ook moet missen zijn onder andere snelladen en verlichte toetsen. Dat klinkt niet heel erg, maar dit zijn twee features die je in de praktijk verrassend vaak gebruikt.

Meer informatie over de nieuwe Apple-producten

Bron afbeelding: 9to5mac
Hardware Geruchten MacBook Pro Mac Apple MacBook 2026 MacBook Air 2026 MacBook Pro M5 Pro 2026

Apple MacBook 2026
Apple MacBook 2026

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

