Goedkope iPhone in 2022 voor 400 euro: deze moet je kopen

Ben je op zoek naar een goedkope iPhone in 2022? iPhoned helpt je met kiezen! Wij hebben de beste iPhones voor zo’n 400 euro al voor je op een rij gezet!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Welke goedkope iPhone moet jij kopen in 2022?

We snappen het wel: de energierekening schiet omhoog, boodschappen zijn nog nooit zo duur geweest en de huur van je woning is ook weer gestegen. Het laatste waar je nu aan denkt is het kopen van een dure iPhone.

Toch ontkom je er niet aan om soms een nieuwe iPhone te moeten kopen. Heeft je oude iPhone het begeven? Of is hij echt aan vervanging toe? Geen nood! Ook voor een kleiner budget kun je een prima iPhone kopen!

Aan de hand van onze vernieuwde keuzehulp op iPhoned hebben we de beste goedkope iPhones van ongeveer 400 euro op een rij gezet. Dan heb je wél de luxe van een Apple iPhone, maar is je portemonnee niet in een klap leeg.

iPhone SE 2022: de beste hardware, oud design

Als je onze keuzehulp bekijkt zie je direct dat voor 400 euro de iPhone SE 2022 de beste koop is. En dat is niet voor niets! Deze nieuwe budget-iPhone heeft de A15-chip, die we je in de iPhone 13 vindt. Hij blijft dus de komende tijd razendsnel en je bent bovendien verzekert van de laatste iOS-updates. En met de accu van de iPhone SE 2022 houd je het ongeveer een dag vol.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Het toestel heeft nog een oude look. Dat betekent dat de smartphone nog steeds een thuisknop heeft met Toch ID. Daarnaast mist dit toestel Face ID en dat is jammer. Ook heeft deze iPhone SE 3 een lcd-display van ‘maar’ 4,7 inch. Achterop het toestel zit slechts één camera (van 12 megapixel). Ondanks de enkele lens maakt de iPhone SE 2022 prima foto’s.

Maal je niet om een verouderd design, en ben je vooral geïnteresseerd in rekenkracht en snelheid? Zoek dan niet verder! Voor iets minder dan 420 euro is deze telefoon van jou. Check de onderstaande prijsvergelijker voor de allerbeste deal.

iPhone XR: als ‘prima’ genoeg is voor je

De iPhone XR was hét instapmodel van 2018 en is nu nog steeds ietsje duurder dan de iPhone SE 2022. Het toestel werd in 2018 samen met de iPhone XS en de iPhone XS Max uitgebracht als opvolger van de iPhone X.

Deze telefoon heeft een vernieuwd design, zonder thuisknop. Dat betekent ook dat de iPhone XR Face ID heeft. Het vernieuwde design betekent wel dat je op andere dingen inlevert om de adviesprijs zo laag mogelijk te houden.

De iPhone XR heeft een enkele camera achterop en de processor (A12-chip) is alweer wat ouder. Dat betekent ook dat je met deze telefoon niet heel lang meer software-updates krijgt. Waarschijnlijk krijg hij in 2023 nog de updates mee, dus je kunt nog vooruit.

Ben je op zoek naar een telefoon met een nieuw design (zonder Touch ID), dan ben je bij de iPhone XR aan het juiste adres. Toch raden we je aan om eerst goed naar de iPhone SE 2022 te kijken. Die krijgt namelijk een stuk langer software-updates en gaat daarom nóg langer mee. Wil je tóch echt een iPhone XR vanwege het schermvullende display? Bekijk dan snel de onderstaande prijsvergelijker.

iPhone SE 2020: niet meer aan te raden in 2022

Als derde in onze keuzehulp zie je de iPhone SE 2020. Eigenlijk is deze telefoon sinds de lancering van de grote broer iPhone SE 2022 een beetje overbodig geraakt. Het design is precies hetzelfde gebleven, het glas is identiek en beide telefoons hebben Touch ID in plaats van het nieuwere Face ID.

De camera’s lijken qua specificaties hetzelfde, maar zijn dat in werkelijkheid helemaal niet. Dat komt door de nieuwe software die bij de iPhone SE 2022 met de A15 chip meekomt. Deze zorgt met speciale technieken voor scherpe foto’s en fijne selfies.

Eigenlijk is op alle vlakken de iPhone SE 2022 een betere keus. Deze is krachtiger, sneller, maakt betere foto’s, gaat langer mee op een volle accu en je krijgt langer software-updates.

Het zal je verbazen als we zeggen dat de prijs van deze twee losse toestellen maar 10 euro in het voordeel van de iPhone SE 2020 scheelt. Maar ja, iedereen betaalt een tientje meer voor een veel nieuwere en betere telefoon, toch? Wil je toch liever die 10 euro in je zak steken? Kijk dan hieronder voor de beste iPhone SE 2020-deals.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de iPhoned.nl-keuzehulp vind je wat je zoekt

Is je budget ietsje hoger (of lager) dan dat we in dit artikel over de beste goedkope iPhone in 2022 hebben uitgelicht? Ga dan vooral zelf rondneuzen in onze keuzehulp. Je vind daar niet alleen de beste deal per iPhone, maar ook in andere categorieën. Op zoek naar een nieuwe (of oude) MacBook? Of wil je nog Apple-oordopjes bij je nieuwe iPhone? Je vindt het allemaal in de iPhoned keuzehulp!

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!