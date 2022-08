‘Goedkope iPad 2022 en iPad Pro verschijnen in oktober’

Ben je uit op een nieuwe iPad? Dan is het wellicht slim om je geduld (en je geld) te bewaren, want in oktober komt Apple vermoedelijk met een nieuwe instap-iPad en iPad Pro 2022.

Nieuwe iPads in oktober

Het gerucht wordt gemeld door het account ‘yeux1122’ op de Koreaanse blog Naver. Klinkt misschien niet als de meest betrouwbare bron, maar het account schreef in het verleden nauwkeurige details over de destijds nog niet verschenen iPad Air 2022 en iPhone 14.

Op de website Naver beweert het account dat de goedkope iPad in oktober naast een iPad Pro wordt gelanceerd. Dit betekent dat de iPad 2022 nog niet zijn opwachting maakt tijdens het iPhone 14-event van volgende maand. Tot nu toe werd aangenomen dat de goedkope iPad dan wordt gelanceerd.

iPad 2022: de vernieuwingen

De instap-iPad wordt zo’n beetje ieder jaar opgefrist – dit jaar gaat het alweer om de tiende generatie iPad. Volgens eerdere geruchten krijgt de iPad 2022 een nieuw ontwerp met platte randen en een groter scherm. De thuisknop lijkt te verdwijnen; de vingerafdrukscanner is dan net zoals bij de iPad Air en iPad mini geïntegreerd in de aan/uit-knop.

Andere vernieuwingen van de instap-iPad zijn een A14 Bionic-chip, 5G-ondersteuning en een usb-c-poort. Daarmee lijkt de 10e generatie iPad veel op de huidige iPad mini, maar dan in een groter formaat. In het geruchtencircuit wordt gesproken van een display van 10,5 of 10,9 inch.

Verbeteringen iPad Pro 2022

Ook van de iPad Pro wordt verwacht dat Apple deze in oktober aankondigt. De professionele tablet wordt aangesterkt door een nieuwe generatie Apple Silicon-chip: de M2. Ook ondersteunt hij draadloos opladen met MagSafe-technologie. Meer over de nieuwe features lees je in het artikel iPad Pro 2022: verwachtingen voor de grootste (en beste) iPad van dit jaar.

Overigens deelde het account yeux1122 ook weleens informatie die niet juist is gebleken, waaronder een gerucht over een iPad mini Pro. We sluiten nog niet volledig uit dat Apple de instap-iPad al in september aankondigt. De iPad Pro 2022 verwachten we wel pas in oktober of later.

