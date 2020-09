Ondanks het feit dat het coronavirus roet in het eten gooide, heeft Apple niet stilgezeten. Naast een iPad Air, kleinere HomePod en AirPods Studio is er ook nog een nieuwe Apple TV op komst. Daarnaast zou Apple aan een goedkope Apple Watch werken.

Gerucht: Goedkope Apple Watch en nieuwe Apple TV op komst

Het gerucht is afkomstig van Bloomberg. Apple-journalist Mark Gurman beweert dat Apple naast de iPhone 12 dit najaar nog heel wat andere producten onthult. Zo zou Apple niet één, maar twee Watches uitbrengen.

Volgens Gurman komt er naast een high-end opvolger van de Apple Watch 5, de Apple Watch 6, ook een goedkope Apple Watch uit. Dit zou een opvolger van de Series 3 zijn. Apple wil zich hiermee focussen op Apple-gebruikers met een lager budget.

Het budgetmodel neemt waarschijnlijk wat functies over van de Apple Watch Series 4 en Series 5. Zo zou deze een snellere chip krijgen dan zijn voorganger. Ook valdetectie is volgens de Apple-insider aanwezig.

Het is nog niet duidelijk hoeveel het goedkopere model gaat kosten, maar hij zal qua prijs waarschijnlijk op zijn voorganger lijken. De Apple Watch Series 3 is momenteel te koop voor 229 euro.

‘Nieuwe Apple TV richt zich op gamers’

Naast twee Apple Watches kunnen we volgens Gurman ook een nieuwe Apple TV verwachten. Dit is geen grote verrassing, want in de broncode van tvOS 14, Apples tv-software, werd de opvolger al benoemd. Bloomberg denkt dat de nieuwe Apple TV vanaf 2021 verkrijgbaar is.

De nieuwste Apple TV zou een snellere chip krijgen zodat gamen nog beter werkt. Ook wordt de afstandsbediening verbeterd en krijgt deze een Vind mijn-functie: handig als je de afstandsbediening kwijt bent. Je kunt dan via je iPhone de afstandsbediening een geluid laten maken, zodat je ‘m makkelijk terugvindt.

De afstandsbediening van de huidige Apple TV kreeg veel kritiek van gebruikers, omdat het te klein is en het trackpad niet altijd makkelijk in gebruik is. Daardoor vinden ze het lastig om ermee te navigeren. Ook is het trackpad zo gevoelig dat je makkelijk per ongeluk eroverheen veegt. Helaas is er verder nog niets bekend wat er precies verandert aan de afstandsbediening.

Apples plannen voor 2020

Behalve een Apple TV, goedkope Apple Watch en opvolger voor de Watch 5 onthult Apple volgens Bloomberg dit najaar ook nog een nieuwe iPad Air, kleinere HomePod en AirPods Studio. Eerder zou al de handleiding van de nieuwe iPad Air zijn gelekt, waaruit blijkt dat deze een iPad Pro-design krijgt met Touch ID in de aan/uit-knop. Blijf op de hoogte van alle onthullingen via de iPhoned-app, of meld je aan voor onze nieuwsbrief.

