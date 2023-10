Goedkope Apple Vision op komst: deze functies moet je missen

De Apple Vision Pro komt pas over een paar maanden uit, maar Apple werkt al aan een goedkope ‘Apple Vision’. Daarop ontbreken wel wat luxe features: dit zijn ze.

Apple Vision Pro

De Apple Vision Pro is verreweg de meest luxe vr-bril tot nu toe. Niet alleen heeft hij razendscherpe displays en geavanceerde oogtracking, maar hij heeft ook een handig extern scherm om je ogen naar de buitenwereld te tonen en een razendsnelle M2-chip. Geavanceerder dan dit wordt het (voorlopig) niet!

Al die luxe heeft echter ook een prijs. Want de Apple Vision Pro ligt straks voor maar liefst $ 3499 in de winkels – met een verwachte europrijs van zo’n € 4100! Dat is voor de meeste mensen natuurlijk niet echt haalbaar. Gelukkig werkt Apple ook al aan een goedkopere versie van de bril, de ‘normale’ Apple Vision. Maar die gaat wel een paar luxe functies missen, aldus Apple-analist Mark Gurman.

Goedkope Apple Vision: geen EyeSight, geen M2

Ten eerste ontbreekt EyeSight. Dat is het scherm aan de buitenzijde van de Apple Vision Pro, waarmee je ogen zichtbaar zijn voor de mensen om je heen. Dit onderdeel lijkt vrij simpel, maar het maakt gebruik van een lens die meerdere perspectieven van je ogen toont. Oftewel: als iemand recht voor je staat, dan ziet hij iets anders dan als hij schuin tegenover je staat. Deze techniek is niet goedkoop, dus om kosten te besparen wordt deze functie weggelaten uit de normale Apple Vision.

De tweede feature die de Apple Vision moet missen is de M2-chip. Deze Mac-processor heeft behoorlijke spierballen, maar is daardoor ook duurder om te produceren dan een iPhone-chip als de A17 Pro. Bovendien heeft de M2 in de Apple Vision Pro een ventilator nodig, die met een minder krachtige chip misschien wel weggelaten kan worden. Dit bespaart ook weer!

Geduld is een schone zaak

Je zult wel geduld nodig hebben als je een goedkopere Apple Vision in huis wilt halen: de bril komt waarschijnlijk pas in 2025 uit. Tot die tijd moeten we dus nog even naar YouTube-filmpjes kijken van andere mensen die met een Apple Vision Pro spelen … zucht.

