Volgens geruchten is Apple begonnen aan een goedkope versie van de Apple Vision Pro, maar deze versie van de bril heeft een nadeel. Dit is er aan de hand.

Goedkope Apple Vision Pro op komst (maar er is een nadeel)

Volgens verschillende geruchten is Apple niet van plan om meteen met de opvolger van de Apple Vision Pro te komen. In plaats daarvan komt er eerst een goedkope versie van de Apple Vision Pro.

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman heeft deze goedkope Apple Vision Pro een smaller blikveld in vergelijking met de reguliere versie. Dat is niet zo heel erg, maar Apple overweegt nog een andere ‘downgrade’.

Verschillende geruchten zeggen dat deze goedkope Apple Vision Pro mogelijk moet worden verbonden met een iPhone of een Mac. Dat is een groot verschil met de reguliere Apple Vision Pro die je zonder een Mac of iPhone kunt gebruiken.

Volgens Gurman wil Apple de goedkope Vision Pro ergens tegen het einde van 2025 uit gaan brengen. Dat is in ieder geval de planning, maar Apple zoekt nog steeds manieren om de kosten van de bril omlaag te krijgen, zonder de belangrijke functies op te geven. Gurman zegt ook dat Apple nog steeds aan de opvolger van de Apple Vision Pro werkt.

Apple Vision Pro komt naar Europa

Tijdens de WWDC van 2023 werd de Apple Vision Pro aangekondigd. Inmiddels is het apparaat al een tijdje te koop in Amerika, maar nog niet in Europa. Gelukkig heeft Apple tijdens WWDC 2024 gezegd dat de Vision Pro eindelijk ook naar Europa komt, inclusief visionOS 2.

Jammer genoeg komt de AR/VR-bril van Apple nog steeds niet naar Nederland. Maar hij is nu wel aangekondigd voor de verkoop in Duitsland. Voor Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk beginnen de pre-orders van de Apple Vision Pro op vrijdag 28 juni. Vanaf vrijdag 12 juli is de Vision Pro in die landen verkrijgbaar.

