Goedkope AirTags: dit zijn de beste alternatieven voor je iPhone

Een AirTag is ontzettend handig, maar ook behoorlijk duur. Met deze goedkope AirTags geef je in ieder geval een stuk minder uit!

Wanneer je naar de prijzen van AirTags kijkt, valt op dat ze zeker niet goedkoop zijn. Meestal betaal je toch zo rond de 35 euro voor een van Apple’s slimme trackers. Dat is toch een behoorlijk bedrag.

Gelukkig zijn er tegenwoordig ook een aantal prima alternatieven. Deze goedkope AirTags schelen behoorlijk in de prijs en hebben daarnaast de belangrijkste functies aan boord.

1. Calex Smart Tag

Deze Smart Tag van Calex (19,99 euro) doet niet onder de echte AirTag van Apple. Hij heeft ondersteuning voor ‘Zoek mijn’ en je kunt ongeveer een jaar vooruit met de batterij. Verder kan hij een geluidje afspelen met een druk op de knop in de app.

Vergeet je wel eens je sleutels of andere spullen ergens? De Calex Smart Tag geeft je dan een melding op je iPhone. Dan kun je snel nog even terug lopen.

2. Kruidvat AirTag

Een van de beste AirTag-alternatieven die je nu kunt kopen is die van de Kruidvat. De AirTag van de Kruidvat (9,99 euro) heeft een handige functie om geluid af te laten spelen, maar ondersteunt daarnaast ook de functie ‘Zoek mijn’ op je iPhone of andere Apple-apparaten.

De Kruidvat AirTag werkt op een CR2032 batterij die wordt meegeleverd. Dat is dezelfde batterij die ook in Apple AirTags wordt gebruikt, dus de batterijduur zal vergelijkbaar zijn. Verder krijg je er ook een handige sleutelring bij, zodat je hem direct aan je sleutelbos kunt bevestigen.

Let op: de AirTag van het Kruidvat is niet altijd online op voorraad. Soms heb je dan in de fysieke winkel meer geluk.

3. Action Smart Tracker

Deze smart tracker van de Action kost slechts 4,94 euro en past dus prima in dit lijst met goedkope AirTags. De Fresh ‘n Rebel smart finder is weliswaar iets groter en iets dikker dan een Apple AirTag, maar qua functionaliteit is er niet veel verschil. Bovendien zijn ze verkrijgbaar in zwart, groen, paars en wit.

De Action AirTag kan een geluid afspelen, maar ondersteunt daarnaast ook de functie ‘Zoek mijn’ op je iPhone of andere Apple-apparaten. Let op: zolang de voorraad strekt en deze tracker is alleen in de winkel te koop.

AirTag kopen

Hoewel de goedkoper AirTags hierboven prima zijn, hebben ze toch niet alle functies die de AirTag heeft. Zo ontbreekt de functie ‘Zoek in de buurt’ bij alle AirTag-alternatieven. Wil je daarom toch liever een echte AirTag van Apple? Bekijk dan onderstaande deal voor de beste aanbieding!

