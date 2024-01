Ben je op zoek naar een goedkope AirTag, maar vind je ze echt te duur? Dan is dit goedkope AirTag-alternatief een prima keuze.

Dit goedkope AirTag-alternatief kost net zoveel als een pizza

Er komen steeds meer alternatieven voor de Apple AirTag. En het mooie is, ze zijn goedkoper en vaak (bijna) net zo goed als een echte tracker van Apple. Zo ook dit goedkoper AirTag-alternatief dat je nu bij de supermarkt Dirk kunt kopen.

Voor een standaard AirTag betaal je 34,95 euro, maar dit alternatief is een stuk goedkoper. De Silvergear Tracker kost namelijk maar 6,99 euro. Toegegeven hij ziet er wel wat minder mooi uit dan de echte AirTag, maar je stopt hem toch meteen ergens in je tas al je hem hebt uitgepakt.

Wil je deze goedkope AirTag hebben? Dan moet je er wel op tijd bij zijn. Want op = op. Daarnaast moet je ook even naar de winkel lopen. Deze AirTag is namelijk niet online te koop, maar alleen in de winkel van Dirk.

Ondersteuning voor ‘Zoek mijn’

Het mooie van dit goedkope AirTag-alternatief is dat hij ook ondersteuning heeft voor de belangrijke functie ‘Zoek mijn’. Dat betekent dus dat je de AirTag ook daar kunt vinden op je iPhone als je hem eenmaal hebt verbonden met je Apple-account. Het enige wat je wel mist is de functie ‘Zoek in de buurt’. Hiermee kun je de AirTag precies lokaliseren als je er heel dichtbij staat.

Apple AirTag kopen

Wil je die functie wel? Dan moet je een echte AirTag van Apple kopen. De beste deals check je hieronder:

