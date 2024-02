Goedkope alternatieven voor de AirPods: dit zijn de beste!

Goedkope AirPods klinkt misschien als een contradictio in terminis, maar er zijn genoeg goede en betaalbare alternatieven verkrijgbaar. We stellen de beste opties aan je voor!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Goedkope alternatieven voor de AirPods

De AirPods 3 zijn met € 168,- al niet goedkoop. Wil je ook nog active noise cancelling dan kom je uit bij de AirPods Pro 2, die met € 239,- nog een heel stuk duurder zijn. Er zijn natuurlijk genoeg goedkope AirPods alternatieven, maar wat zijn je beste opties?

Om je daarmee te helpen, hebben we twee opties zonder actieve ruisonderdrukking voor je uitgekozen en twee met. Tot slot vertellen we je ook nog welke ‘AirPods’ je moet hebben als je echt zo goedkoop mogelijk uit wil zijn.

Houd er rekening mee dat je functies zoals het snel wisselen tussen verschillende (Apple-)apparaten waar je mee verbonden bent, zult moeten missen. Net als functies zoals ruimtelijke audio. Voor die opties ben je aangewezen op Apple’s AirPods.

De beste opties met actieve noise cancelling

Actieve ruisonderdrukking is populair, dus wat dat betreft heb je heel veel keuze. Hier volgen onze betaalbare favorieten:

Beats Studio Buds Wireless

Voor elke Apple-gebruiker zijn de Beats Studio Buds Wireless de meest logische keuze. Beats is namelijk van Apple en dat betekent dat ze uitstekend samenwerken met je iPhone, iPad en Mac. Zo kun je Siri handsfree activeren en geniet je van het ruimtelijke Spatial Audio. Dit kan niet met de andere oordopjes in deze lijst.

Omdat de Studio Buds geen Apple-chip aan boord hebben, mis je alsnog wel enkele functies. Zo schakelen de oordopjes net als de rest niet automatisch over wanneer jij op een ander apparaat verder gaat. Wil je dit wel, dan kom je uit bij de duurdere Beats Fit Pro, of de echte AirPods Pro 2 natuurlijk. Je krijgt de oortjes voor ongeveer 150 euro bij Coolblue:

Nothing Ear (2)

De Nothing Ear (2) zijn stijlvolle oordopjes met actieve noise cancelling en doorzichtige steeltjes die de binnenkant laten zien. Je ziet de luidsprekertjes en microfoontjes dus gewoon zitten. Zowel de oortjes als het doosje zijn doorzichtig, maar tegelijkertijd ook stof- en waterbestendig.

De geluidskwaliteit is goed, zeker als je die via de equalizer in de app naar je eigen voorkeuren aanpast. Ook de actieve noise cancelling is zeer bruikbaar. In de app zit onder meer een pasvormtest voor de siliconen tipjes en stel je eenvoudig in wat de knopjes in de steeltjes precies doen. Het is ook mogelijk om de actieve ruisonderdrukking nog verder op jouw oren af te stellen. Voor deze oortjes leg je slechts 130 euro neer, bekijk ze hier:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste opties zonder active noise cancelling

Oordopjes zonder active noise cancelling zijn tegenwoordig wat moeilijker te vinden, maar ze zijn er zeker nog wel. En waarom zou je meer betalen voor een functie als je die toch niet gebruikt? Oortjes zonder ruisonderdrukking zijn namelijk een stuk goedkoper. We raden deze goedkope AirPods alternatieven aan:

Sony WF-C500N

De WF-C500N van Sony zijn licht en zitten comfortabel in je oren, zelfs tijdens lange luistersessies. Bovendien leveren ze een goede geluidskwaliteit en een behoorlijk lange accuduur van tien uur. Laad je ze op in de case, dan kunnen ze nog eens tien uur mee.

Er zit wel een microfoon ingebouwd, dus telefoongesprekken voeren is geen enkel probleem. Omgevingsgeluid wegfilteren kunnen Sony WF-C500N dus niet. Deze oordopjes zijn al iets ouder, maar daar hoor je niets van. De opvolger (WF-C700N) heeft wel active noise cancelling, maar daar betaal je dus ook meer voor. Voor deze oortjes betaal je slechts 55 euro als je ze nu bestelt!

Jabra Elite 3

De Jabra Elite 3 is in meerdere opzichten vergelijkbaar met de Sony WF-C500N. Ze hebben allebei geen actieve noise cancelling, maar wel een microfoon voor het voeren van telefoongesprekken, en ze zijn nagenoeg even duur.

De oordopjes gaan gemiddeld zeven uur lang mee. Met de bijgeleverde opbergcase kun je ze nog drie keer volledig opladen, wat de totale accuduur verhoogt tot zo’n 28 uur. Tien minuten opladen is voldoende voor drie uur lang muziek luisteren. Je krijgt de oortjes nu voor maar 59 euro:

Goedkope AirPods van Apple

Wil je toch echte AirPods van Apple, dan is het een optie om te kiezen voor een refurbished exemplaar van een oudere versie. Wil je per se active noise cancelling, dan kom je automatisch uit bij de eerste versie van de AirPods Pro. Heb je geen behoefte aan active noise cancelling, dan raden we de goedkopere AirPods 2 aan.

Wanneer je zo min mogelijk wilt uitgeven

Voor een bedrag van slechts 11,99 euro koop je bij de Lidl de Silvercrest Bluetooth oordopjes. Die leveren een geluidskwaliteit die uiteraard niet te vergelijken is met die van echte AirPods. Maar misschien luister je toch alleen maar podcasts en verlies je nogal eens een keer een oordopje. Dan is het ineens niet eens zo’n slechte keuze.

De goedkope AirPods van de Lidl bieden een accuduur van zo’n 4,5 uur, maar met de oplaadcase laad je ze nog drie tot vier keer volledig op. Muziek bedienen kan bovendien rechtstreeks via de oordopjes.

Wil je altijd direct op de hoogte zijn van onze bevindingen? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!