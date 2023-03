Dit zijn de goedkoopste streamingdiensten voor films en series

Het aantal streamingdiensten voor films en series waar je in Nederland uit kunt kiezen, wordt alsmaar groter. Maar wat zijn de goedkoopste streamingdiensten? En waar krijg je het meeste waar voor je geld? Je leest het in dit artikel.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de goedkoopste streamingdiensten

Over het algemeen kies je streamingdiensten naar aanleiding van het aanbod, maar in deze dure tijden is het geen gek idee om ook eens goed op de prijs te letten. De prijzen lopen namelijk uiteen van 2,50 euro tot 15,99 euro per maand. Wij geven je de top 3 van de goedkoopste streamingdiensten!

1) Amazon Prime Video

Deze nummer 1 van goedkoopste streaming-diensten is enigszins verrassend. Wanneer je de website bekijkt, zie je namelijk dat het abonnement 2,99 euro per maand kost. Dat is net een fractie duurder dan onze nummer 2, waarvoor je 2,95 euro per maand kwijt bent.

Je kunt Amazon Prime Video ook afsluiten via de App Store. Als je dat doet betaal je maar 2,49 euro per maand, waardoor dit zonder meer de goedkoopste streamingdienst is. Je moet het dan wel doen zonder Prime-bezorging, wat een reden kan zijn om toch voor het reguliere abonnement te kiezen.

Films (1738 in totaal) die op Amazon Prime Video staan zijn onder andere Moon, Groundhog Dag, Requiem For A Dream, Being John Malkovich, Saw, Inglorious Basterds, Inland Empire, The Lord Of The Rings en The Big Lebowski. Overigens kun je vanuit de app ook films huren, zet daarom bij het zoeken altijd de optie ‘Gratis voor mij’ aan om teleurstellingen te voorkomen.

2) NPO Plus

Met een maandbedrag van 2,95 euro is NPO Plus zonder meer een van de goedkoopste streamingdiensten in Nederland. En het aanbod van de streamingdienst is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Zo krijg je nu toegang tot ruim 70 series, meer dan 100 films en maar liefst ruim 200 documentaires. Bovendien kun je NPO Plus in alle EU-landen gebruiken.

Een greep uit de films die je op NPO Plus kunt streamen: Parasite, Zero Dark Thirty, The Founder, Oorlogswinter, The Imitation Game, Brothers en Luizenmoeder.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3) Videoland Basis

Voor een bedrag van 4,99 per maand krijg je toegang tot alle content (ruim 2400 titels) van de streamingdienst Videoland. Je hebt dan wel met een paar beperkingen te maken. Je krijgt namelijk reclames te zien en je kunt maar op één scherm tegelijk kijken.

Bij Videoland Plus (8,99 euro) heb je geen reclame meer en kun je op twee schermen tegelijk kijken, en bij Videoland Premium (10,99 euro) kun je op vier schermen tegelijk kijken.

Onder meer deze films zijn te bekijken op Videoland: The Wolf Of Wall Street, V For Vendetta, Terminator 2: Judgment Day, Mad Max: Fury Road, The Hunger Games, Slumdog Millionaire en The Pianist.

Overige streamingdiensten (goed, maar niet de goedkoopste)

Er bestaan helaas geen streaming-diensten waar je voor alle content terechtkunt, zoals je dat bij bijvoorbeeld Apple Music wel hebt. Over het algemeen kun je zeggen dat hoe meer content je wilt, hoe meer je moet betalen. Maar die content is in alle gevallen beperkt. We zetten de belangrijkste streamingdiensten in Nederland nog even voor je op een rij:

Dit zijn de goedkoopste opties die er zijn. Wil je niets missen, dan zou je dus op alle diensten een abonnement moeten nemen. Maar dat kost je dan zo’n 66 euro per maand! Wat de beste keuze is, blijft natuurlijk heel persoonlijk. Maar je weet nu in elk geval wat de goedkoopste opties zijn.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!