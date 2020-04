Wekelijks lichten we de goedkoopste (refurbished) iPhone-aanbiedingen uit. Het aanbod is groot en door alle deals is het lastig te bepalen waar je voor moet gaan. Met deze tips vind je de goedkoopste iPhone!



De goedkoopste iPhone aanbiedingen op een rij

Hieronder zetten we per iPhone de goedkoopste aanbiedingen voor je op een rijtje, zodat je makkelijk een goedkope iPhone vindt. Selecteer hieronder de iPhone die je wil en in de koopassistent vind je de goedkoopste iPhone-deals van dit moment. Selecteer het gewenste aantal GB en kleur om de laagste vanaf prijzen te zien. Vandaar uit kun je eenvoudig alle prijzen vergelijken met abonnement, los of refurbished. Zo vind je snel de deal die bij jou past.

Ontdek de goedkoopste iPhone prijzen:

Goedkoopste iPhone 11 deals

Ben je op zoek naar een nieuwe iPhone die nog jaren mee kan, maar vind je de iPhone 11 Pro te duur? Dan moet je waarschijnlijk bij de iPhone 11 zijn. Apples instapmodel van 2019 is vriendelijker geprijsd, heeft goede camera’s, snelle hardware en een aangename accuduur. In onze iPhone 11 review haalden we daarom al aan dat de iPhone 11 qua prijs-kwaliteitsverhouding de beste iPhone van 2019 is.

Een scherpe aanbieding voor een losse iPhone 11 of iPhone 11 met abonnement vind je via onze prijsvergelijker.

Goedkoopste iPhone 11 Pro deals

Wil je het beste van het beste en speelt geld geen rol? Dan is de iPhone 11 Pro het toestel voor jou. Dit Apple-topmodel uit 2019 heeft een fraaie drievoudige camera op de achterkant, uitstekende hardware en wederom verbeterde accuduur. Ook heeft het toestel enkele unieke fotofuncties, zoals Nachtmodus. Zo maak je ook uitstekende foto’s bij weinig licht. Verder heeft de iPhone 11 Pro een beter en scherper oled-scherm dan de reguliere iPhone 11, die het met ‘slechts’ een lcd-paneel moet doen.

Wil je meer weten over een iPhone 11 Pro abonnement? Of zoek je een losse iPhone 11 Pro? Bekijk dan onze prijsvergelijker waarin je zelf kunt filteren op de dingen die jij belangrijk vindt.

Goedkoopste iPhone 11 Pro Max deals

De iPhone 11 Pro Max is net als de iPhone 11 Pro bedoeld voor veeleisende gebruikers die op zoek zijn naar het beste van het beste. De toestellen hebben dezelfde functies en specificaties, op het scherm en de accu na. De 11 Pro Max is met zijn 6,5 inch-display namelijk een slag groter dan de 11 Pro, die op 5,8-inch blijft steken. Een groter scherm verbruikt meer accu en daarom heeft de Pro een fors grotere accu.

Een losse iPhone 11 Pro Max is verkrijgbaar bij verschillende webshops. Ben je op zoek naar meer informatie, dan kun je terecht in onze iPhone 11 Pro Max abonnement vergelijker. Dat geeft je ook de optie om bijvoorbeeld te filteren op levertijd of een specifieke kleur.

Goedkoopste iPhone XR deals

De iPhone XR was bij introductie al goed betaalbaar, maar is tegenwoordig nog goedkoper. Het toestel heeft iets minder krachtige specificaties dan de iPhone XS, maar kan nog steeds zonder problemen meekomen. Sterker nog, het toestel draait moeiteloos moderne games. Ook de lange accuduur is fijn. Check onze iPhone XR-review voor een uitgebreide bespreking.

In de iPhone XR abonnement vergelijker vind je alle filters, modellen en providers. Ook hebben we een vergelijker voor een losse iPhone XR, of een refurbished iPhone XR.

Goedkoopste iPhone XS deals

De iPhone XS is het Apple-topmodel van 2018. Bij uitkomst was hij behoorlijk aan de prijs, maar tegenwoordig haal je ‘m voor iets meer dan 500 euro al in huis. Het toestel kan nog steeds uitstekende meekomen, maar is wat ons betreft anno 2020 niet meer per se de beste koop. Waarom? Dat lees je in onze geüpdatete iPhone XS review.

In de iPhone XS abonnement vergelijker vind je alle filters, modellen en providers. Ook hebben we een vergelijker voor een losse iPhone XS, of een refurbished iPhone XS.

Goedkoopste iPhone XS Max deals

De iPhone XS Max is de grotere variant van de iPhone XS. Het display meet 6,5-inch. De gewone XS is een slag kleiner en meet 5,8-inch. Dit is dan ook het enige verschil met de XS; de toestellen hebben dezelfde hardware, camera’s en design. Wel heeft de XS Max een iets grotere accu, maar dat is gezien het scherm logisch.

In de prijsvergelijker vind je scherpe aanbiedingen voor een losse iPhone XS Max, of een iPhone XS Max met abonnement. Een refurbished iPhone XS Max is overigens flink goedkoper dan een compleet nieuw exemplaar.

Goedkoopste iPhone X deals

De iPhone X werd tegelijk met de iPhone 8 en 8 Plus aangekondigd. De iPhone X was de meest spectaculaire iPhone in jaren, maar is ingehaald door de iPhone XS en iPhone 11. In onze bijgewerkte iPhone X-review raden we het toestel daarom vooral aan wanneer je een goedkoop refurbished-exemplaar op de kop kan tikken. Ook wanneer je een beperkt budget hebt en niet per se het nieuwste van het nieuwste wil kan het toestel nog jaren mee.

Via de prijsvergelijker vind je de beste deals voor een losse iPhone X, of een iPhone X met abonnement. Een refurbished iPhone X is nog voordeliger.

Goedkoopste iPhone 8 deals

De iPhone 8 werd in 2017 uitgebracht en is anno nu niet meer zo modern en veelzijdig als nieuwere modellen, maar nog steeds een prima koop. Hij krijgt nog zeker twee jaar updates, kan alle moderne apps en games aan en is een stuk compacter dan nieuwere modellen. Wel is de camera behoorlijk beperkt. Als je slechts sporadisch een foto maakt, merk je hier weinig van. Meer weten over ons aankoopadvies? Check dan de bijgewerkte iPhone 8 review.

Wil je een losse iPh0ne 8 kopen, of zoek je een iPhone 8 met abonnement? Check dan de prijsvergelijker. Als je nog wat geld wil besparen kun je ook voor een refurbished iPhone 8 gaan.

Goedkoopste iPhone 8 Plus deals

De iPhone 8 Plus is de grotere variant van de iPhone 8 en heeft net iets betere specificaties. De dubbele camera maakt bijvoorbeeld betere foto’s dan het instapmodel. Verder trekt het toestel gelijk op de gewone iPhone 8. Check onze bijgewerkte iPhone 8 Plus review voor een overzicht van min- en pluspunten.

Check onderstaande vergelijker voor de beste deals voor een losse iPhone 8 Plus, of een iPhone 8 Plus met abonnement. Een refurbished iPhone 8 Plus geniet onze voorkeur, omdat deze helemaal goed betaalbaar is.

Goedkoopste iPhone 7 deals

De iPhone 7 kwam uit in 2016 en is anno nu nog steeds een goede aankoop, met één grote kanttekening. Het toestel krijgt waarschijnlijk nog maar één versie-update: naar iOS 14. Hierna wordt het toestel mogelijk niet meer bijgewerkt. Indien je hier weinig problemen bij hebt is de aankoop te rechtvaardigen.

Een losse iPhone 7 haal je voor iets meer dan 200 euro al in huis. Een iPhone 7 met abonnement is bij sommige providers nog verkrijgbaar. Een refurbished iPhone 7 is helemaal goedkoop.

Goedkoopste iPhone 7 Plus deals

De iPhone 7 Plus is de grotere variant van de iPhone 7, en had als eerste iPhone in de geschiedenis ook een dubbele cameralens. Net als bij de gewone iPhone 7 krijgt ook de 7 Plus nog maar één gegarandeerde versie-update.

Check de prijsvergelijker om goede deals te vinden voor een losse iPhone 7 Plus, of een iPhone 7 Plus met abonnement. Een refurbished iPhone 7 Plus heeft onze voorkeur, omdat deze nog betaalbaarder is.

Goedkoopste iPhone SE deals

De iPhone SE werd op 21 maart 2016 geïntroduceerd en is inmiddels nog maar bij enkele webwinkels verkrijgbaar. Alle actuele prijzen staan hieronder. Uit onze bijgewerkte iPhone SE review blijkt ook wel waarom: de tijd begint te dringen.

Wil je een losse iPhone SE kopen, of zoek je een iPhone SE met abonnement? Check dan onderstaande prijsvergelijker. Ook helpen we je graag verder met een refurbished iPhone SE.

Goedkoopste iPhone 6S deals

De iPhone 6S is het oudste Apple-toestel dat nog op iOS 13 draait, de meest recente softwareversie. Waarschijnlijk wordt het toestel niet bijgewerkt naar iOS 14. Indien dit geen probleem is voor je, en een ontzettend goedkoop toestel zoekt, kun je de iPhone 6S overwegen. Lees meer over het toestel in onze iPhone 6S review anno 2020.

Een losse iPhone 6S of iPhone 6S met abonnement vind je via onze prijsvergelijker. Ook kun je hier terecht voor een refurbished iPhone 6S.

Goedkoopste iPhone 6S Plus deals

De iPhone 6S Plus draait net als zijn kleinere broertje op iOS 13, maar krijgt waarschijnlijk geen update naar iOS 14. Het toestel is dan ook slechts voor een beperkt groepje aan te raden.

Check onderstaande prijsvergelijker voor een losse iPhone 6S Plus. Een refurbished iPhone 6S Plus is tegenwoordig helemaal goed betaalbaar.

Refurbished iPhone kopen

Wil jij een refurbished iPhone kopen? Dan kun je bij diverse partijen terecht. Het verschil tussen een refurbished en een tweedehands toestel is dat eerstgenoemde is gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd en doorgaans wordt verkocht met twee jaar garantie. In onze vergelijker zijn deze opgeknapte iPhones opgedeeld in drie condities: zo goed als nieuw, licht gebruikt en zichtbaar gebruikt.

Wil je meer weten over refurbished? Check dan ook onze refurbished iPhone koopgids met adviezen en tips voor het vinden van de beste refurbished deal. Onze vergelijker maakt bovendien onderscheid tussen toestellen die het Keurmerk Refurbished dragen. Dit keurmerk verzekert onder meer een garantie van twee jaar op alle onderdelen en een controle op meer dan 50 punten.

→ Vergelijk refurbished iPhones op keurmerk