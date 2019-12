Wekelijks lichten we de goedkoopste (refurbished) iPhone-aanbiedingen uit. Het aanbod is groot en door alle deals is het lastig te bepalen waar je voor moet gaan. Met deze tips vind je de goedkoopste iPhone!



De iPhone 11 is het instapmodel dat Apple in september 2019 presenteerde. Het is de opvolger van de iPhone XR met een dubbele cameralens, betere accuduur en prestaties. Dat maakt de iPhone 11 een interessant alternatief voor mensen die iets beter willen dan de iPhone XR, maar toch niet het geld willen uitgeven aan een duurdere Pro.

De iPhone 11 is bij onderstaande partijen verkrijgbaar. Houd rekening met de levertijd.

De iPhone 11 Pro is het topmodel van Apple uit 2019. De Pro introduceerde een driedubbele camera op de iPhone, die het onder meer mogelijk maakt om foto’s met een ultragroothoeklens te maken. Daarnaast is de kwaliteit van foto’s in het donker sterk verbeterd dankzij de Nachtmodus. Ook de prestaties en accuduur gaan er weer op vooruit.

De iPhone 11 Pro kun je via onderstaande partijen bestellen.

De iPhone 11 Pro Max is de grote broer van de iPhone 11 Pro die tegelijk in september 2019 verscheen. De Max heeft een groot 6,5 inch-oledscherm en voor de rest dezelfde functies en specificaties als de iPhone 11 Pro. Het enige verschil is de extra grote accu waardoor het toestel wat langer meegaat.

De iPhone 11 Pro Max is verkrijgbaar bij verschillende webshops en providers.

De iPhone XR werd tegelijk met de iPhone XS onthuld, maar verscheen pas in oktober. Het toestel heeft veel overeenkomsten met de XS, maar is driehonderd euro goedkoper. Dat maakt de XR interessant voor mensen die geen duizend euro uit willen geven aan een smartphone. Bovendien heb je de keuze uit zes felle kleuren: rood, koraal, geel, blauw, zwart en wit.

De iPhone XR kun je bij onderstaande partijen bestellen. Houd wel rekening dat de levertijden per provider en webshop verschillen.

De iPhone XS werd op 12 september 2018 officieel aangekondigd en is de opvolger van de revolutionaire iPhone X. Het toestel is vooral een stuk sneller en krachtiger dan zijn voorganger, en dat komt door de nieuwe A12 Bionic-chip. Daarnaast heeft de XS een betere camera, met een aantal nieuwe features. Eén daarvan is de mogelijkheid om het scherptediepte-effect van een portretfoto naderhand aan te passen.

De iPhone XS kun je bij onderstaande partijen bestellen.

De iPhone XS Max is de grotere variant van de iPhone XS, en tevens de iPhone met het grootste scherm ooit. Het display meet 6,5 inch en is daarmee erg fors. Dit is dan ook het enige verschil met de XS; de toestellen hebben dezelfde hardware, camera’s en design. Wel heeft de XS Max een iets grotere accu, maar dat is gezien het scherm logisch.

Het toestel is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen, waarbij je zelf bepaalt welke provider, hoeveel mobiele data en belminuten je neemt.

De iPhone X werd tegelijk met de iPhone 8 en 8 Plus aangekondigd en is eindelijk in Nederland verkrijgbaar. De iPhone X is de meest spectaculaire iPhone in jaren, met een nieuw design en oled-display. Ook vervangt Apple Touch ID met Face ID; gezichtsherkenning die een 3d-scan van je gezicht maakt. Net als de 8 is de X ook draadloos op te laden en is de camera sterk verbeterd.

De iPhone X kun je bij onderstaande partijen snel gemakkelijk bestellen.

De iPhone 8 werd op 12 september 2017 onthuld en is te bestellen bij alle providers. Ook kun je bij Apple zelf een exemplaar bestellen en ophalen. Apple vernieuwt de iPhone 8 met draadloos opladen, een stijlvolle glazen achterkant en wederom een sterk verbeterde camera.

De iPhone 8 is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen.

De iPhone 8 Plus werd samen met de iPhone 8 aangekondigd. Sindsdien is hij te bestellen bij providers en webwinkels, of kun je een exemplaar bestellen en ophalen in de Apple Store. De dubbele camera is terug, met nog betere stabilisatie en andere verbeteringen.

De iPhone 8 Plus is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen.

De iPhone 7 werd op 7 september 2016 onthuld door Apple en is inmiddels verkrijgbaar bij verschillende providers en de online winkel van Apple. Ook in de Apple Store kun je een exemplaar reserveren en ophalen.

De iPhone 7 is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen.





De iPhone 7 Plus is de grotere variant van de iPhone 7, en heeft als eerste iPhone in de geschiedenis ook een dubbele cameralens. Ook de iPhone 7 Plus is inmiddels in Nederland verkrijgbaar bij verschillende providers, webwinkels en de Apple Store. De actuele prijzen en aanbiedingen staan hieronder.

De iPhone 7 Plus is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen.





De iPhone SE werd op 21 maart 2016 geïntroduceerd en is inmiddels ook in Nederland verkrijgbaar bij verschillende providers, webwinkels en natuurlijk Apples eigen Apple Store. Alle actuele prijzen en aanbiedingen hebben we hieronder geselecteerd.

De iPhone SE is bij de partijen hieronder eenvoudig te bestellen.





De iPhone 6S en iPhone 6S Plus zijn al een tijdje in ons land bij diverse partijen te bestellen, waaronder de Apple Store, providers en webwinkels. Hieronder vind je de beste aanbiedingen op een rijtje. Deze worden continu geactualiseerd, zodat je nooit te veel betaalt.

Bij de partijen hieronder kun je de iPhone 6S kopen.





Ook de iPhone 6S Plus is overal beschikbaar en zowel los als in combinatie met een abonnement te bestellen. Wel is het toestel een stuk duurder dan de reguliere 6S, al krijg je daar wel een groter scherm en optische beeldstabilisatie voor terug.

Hieronder hebben we de beste aanbiedingen van dit moment op een rijtje gezet.

De grotere 5,5 inch-iPhone 6 Plus werd eveneens in het najaar van 2014 geïntroduceerd en is een aantrekkelijk alternatief voor de duurdere 6S Plus. Je kunt een simlockvrije iPhone 6 Plus kopen, al is het vaak interessanter om voor een abonnement te kiezen. De beste aanbiedingen vind je hieronder op een rijtje. Een iPhone 6 Plus met Hollandsnieuwe abonnement is het goedkoopst.

Bij onderstaande aanbiedingen is uitgegaan van een minimale databundel van rond de 1000MB.

Wil jij een refurbished iPhone kopen? Dan kun je bij diverse partijen terecht. Het verschil tussen een refurbished en een tweedehands toestel is dat eerstgenoemde is gecontroleerd, schoongemaakt en gerepareerd en doorgaans wordt verkocht met twee jaar garantie. In onze vergelijker zijn deze opgeknapte iPhones opgedeeld in drie condities: zo goed als nieuw, licht gebruikt en zichtbaar gebruikt. Onze vergelijker maakt bovendien onderscheid tussen toestellen die het Keurmerk Refurbished dragen. Dit keurmerk verzekert onder meer een garantie van twee jaar op alle onderdelen en een controle op meer dan 50 punten. Hieronder hebben we de scherpste prijzen per toestel voor je op een rijtje gezet.

