Goedkoopste iPhone gaat eind dit jaar uit de verkoop – dit moet je weten

Wil je nog een iPhone SE 2022 kopen? Dan moet je snel zijn. De goedkope iPhone gaat eind dit jaar namelijk uit de verkoop!

Goedkoopste iPhone gaat eind dit jaar uit de verkoop

Er is opvallend nieuws over de iPhone SE 2022 (€ 330,59). De Franse website iGeneration laat weten dat Apple dit jaar stopt met de verkoop van de derde generatie iPhone SE. Maar waarom eigenlijk?

Vanaf 28 december moeten alle telefoonfabrikanten in de EU hun toestellen uitrusten met usb-c. Dit is eind 2022 bepaald door het Europees Parlement. Toestellen zoals de iPhone 15 en iPhone 16 hebben al zo’n poort, maar de iPhone SE 2022 heeft nog een oude Lightning-poort.

Hoewel Apple ervoor had kunnen kiezen om deze modellen aan te passen, hebben ze nu schijnbaar besloten om ze uit de markt te halen. Dat betekent ook dat de iPhone 14 niet meer verkocht gaat worden bij Apple, want die had ook nog een lightning-aansluiting.

Maar wat betekent dit voor de toekomst van de iPhone SE? Geen zorgen, Apple werkt volgens verschillende geruchten al aan een vierde generatie iPhone SE. Deze iPhone zal naar verwachting in het voorjaar van 2025 verschijnen. Dit nieuwe model krijgt een modern design dat lijkt op de iPhone 14, met een randloos scherm, betere camera’s en natuurlijk: USB-C.

Handig om te weten: buiten de EU blijven de SE en iPhone 14-modellen voorlopig nog beschikbaar (waarschijnlijk tot eind 2025). Het lightning-tijdperk loopt echter overal op zijn einde.

De iPhone SE 2022 in het kort

De iPhone SE 2022 heeft de look van de iPhone SE 2020. Dat betekent dat de smartphone een thuisknop heeft. Verder heeft hij Touch ID, maar geen Face ID.

De iPhone SE 3 heeft een lcd-display van 4,7 inch, net als zijn oudere broer uit 2020. Draadloos opladen via MagSafe, zoals bij de iPhone 12 en iPhone 13 kan, zit er niet in. Het toestel wordt aangestuurd door de A15 Bionic, die ook de iPhone 13 en iPhone 13 Pro van power voorziet. De iPhone SE 2022 is dus wel een stuk krachtiger dan zijn voorganger de iPhone SE 2020.