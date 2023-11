Op zoek naar de goedkoopste iPhone? Deze moet je kopen

Wil je een iPhone maar niet de hoofdprijs betalen? Geen nood! De goedkoopste iPhone van 2023 hebben wij al voor je opgezocht!

De Goedkoopste iPhone: deze moet je kopen

Wanneer je op zoek bent naar de goedkoopste iPhone, dan heb je eigenlijk maar een aantal opties. Je kunt een gloednieuwe iPhone bij Apple kopen, maar dan ben je al snel wat duurder uit. Daarom kun je vaak beter de online winkels checken.

Het is daarnaast ook mogelijk om een refurbished toestel te kopen om nog wat extra geld te besparen. Maar waar je ook voor kiest: wij hebben de goedkoopste iPhone voor je opgezocht.

De goedkoopste: iPhone SE 2022

We kunnen er kort over zijn, maar de goedkoopste iPhone die je nu kunt kopen (en nog door Apple ondersteund wordt) is de iPhone SE. Er zijn meerdere varianten van deze iPhone te koop, maar het is belangrijk dat je dan kiest voor de iPhone SE 2022-variant. Dan krijg je nog jaren de nieuwste iOS-updates. Maar waar kun je hem het beste kopen?

Wanneer je de goedkoopste iPhone bij Apple koopt, betaal je wel iets meer. De iPhone SE 2022 kost daar nieuw 529 euro. Dit is op dit moment de goedkoopste iPhone die je daar kunt kopen.

Wil je iets minder uitgeven? Dan kun je ook bij verschillende online winkels terecht. Hier is de iPhone SE 2022 vaak net wat goedkoper. Voor de beste prijs moet je even ons iPhone SE 2022-prijsoverzicht checken. Of kijk hieronder voor de beste prijzen.

Refurbished iPhone SE 2022

Is deze prijs toch nog iets teveel van het goede? Dan kun je ook naar een refurbished toestel kijken. Refurbished betekent gereviseerd. Het apparaat heeft een vorige eigenaar gehad en het toestel is vervolgens opgeknapt, nagekeken en schoongemaakt. Het klinkt als tweedehands maar is beter.

Bij de aankoop van een refurbished product krijg je weer een bonnetje en enkele jaren garantie. Omdat je bij een officiële winkel koopt, heb je recht op consumentenbescherming.

Voor de goedkoopste iPhone is een refurbished iPhone SE 2022 een prima keuze. Check voor de beste prijzen ons iPhone SE 2022 refurbished prijsoverzicht. Hier vind je alle aanbieders met refurbished toestellen.

Meer over de iPhone SE 2022

De iPhone SE 2022 is uitgerust met een 4,7 inch lcd-scherm, 4GB RAM en de vertrouwde thuisknop met Touch ID. Verder is de iPhone voorzien van een 12 megapixel-camera en een 7 megapixel-frontcamera. Dankzij de A15 Bionic-chip (dit is dezelfde chip als de iPhone 13) is deze iPhone SE 2022 nog een stuk krachtiger dan zijn voorgangers. Ook is er ondersteuning voor 5G.

Er is nog meer …

Naast de iPhone SE 2022 zijn er natuurlijk nog veel meer oude(re) iPhones die je stiekem kunt bestempelen als goedkoopste iPhone. Een iPhone 11 is nieuw al voor zo’n 494 euro te vinden en refurbished zelfs voor nog geen 300 euro.

Toch is het niet verstandig om voor zo’n oude iPhone te gaan, omdat je waarschijnlijk nog maar één keer een nieuwere iOS-update gaat krijgen. De iPhone 12 is dan een (iets) betere keuze, maar die is ook een stukje duurder. Maar ook die smartphone krijgt minder lang updates dan de iPhone SE 2022.

Meer over de iPhone SE 2022

