Gmail staat wijzigen e-mailadres eindelijk toe (met deze beperkingen)

Het wijzigen van je Gmail-adres was tot nog toe niet mogelijk, maar daar komt nu eindelijk verandering in – we laten je zien hoe het werkt.

Gmail staat wijzigen e-mailadres eindelijk toe

Gmail bestaat al sinds 2004 en al die tijd stond Google het niet toe om het e-mailadres te wijzigen. Tot nu. Google is inmiddels namelijk gestart met het uitrollen van een functie die dit mogelijk maakt. Die komt alleen niet zonder beperkingen. Het bedrijf stelt een aantal duidelijke voorwaarden waaraan gebruikers moeten voldoen.

Zo blijft je oude e-mailadres gewoon actief. Dat betekent dat je e-mails blijft ontvangen op je bestaande adres, ook nadat je een nieuw e-mailadres hebt aangemaakt. Het nieuwe e-mailadres fungeert dus als extra adres en vervangt het oude niet volledig.

Dit zijn de beperkingen

Je zit om te beginnen voor langere tijd vast aan je keuze als je je e-mailadres in Gmail besluit te wijzigen. Je kunt het nieuwe e-mailadres in Gmail namelijk minimaal één jaar lang niet te verwijderen. Daarnaast geldt er ook een limiet op het aantal wijzigingen: na het aanmaken van een nieuw Gmail-adres kun je een jaar lang geen extra e-mailadres meer toevoegen.

Wat betreft het inloggen biedt Google wel wat flexibiliteit. Je kunt namelijk zowel je oude als je nieuwe e-mailadres gebruiken om in te loggen op je account. Zo hoef je niet direct afscheid te nemen van je vertrouwde adres en heb je de mogelijkheid om geleidelijk over te stappen. Je krijgt enerzijds dus wat meer vrijheid en controle, maar anderzijds houdt Google de touwtjes strak in handen om misbruik en verwarring te voorkomen.

Zo werkt het

Google rolt de functie die het mogelijk maakt om je e-mailadres in Gmail te wijzigen momenteel uit. Dat betekent dat de optie bij jou misschien nog niet beschikbaar is. Als dat het geval is, zie je dat snel genoeg wanneer je de onderstaande stappen uitvoert:

Ga naar myaccount.google.com/google-account-email (en log in als dat nog niet is gebeurd); Tik bovenaan op ‘Persoonlijke informatie’; Tik op ‘E-mail’ en dan op ‘E-mailadres voor Google-account’; Tik onder ‘E-mailadres voor Google-account’ op ‘E-mailadres voor Google-account wijzigen’.

De rest zou zich verder vanzelf moeten wijzen.