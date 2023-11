Glurende mensen op je iPhone: Apple werkt aan de oplossing

Vind je het ook irritant als iemand meekijkt op je iPhone? Niet lang meer. Volgens geruchten werkt Apple aan de oplossing tegen glurende mensen op je iPhone!

Glurende mensen op je iPhone: Apple werkt aan oplossing

Misschien ken je het wel: zit je lekker in de trein even met je vrienden te WhatsAppen, voel je twee priemende ogen langs je schouder meekijken. De persoon naast je zit ongegeneerd op je iPhone mee te kijken en het gesprek te lezen. Irritant!

Het meelezen van een gesprek is een ding, maar kwaadwillende glurende mensen proberen op deze manier ook de toegangscode of wachtwoorden van je iPhone te weten te komen. En als ze eenmaal je toegangscode hebben …

iPhone-scherm met extra privacy

Heb jij ook zo’n hekel aan glurende mensen op je iPhone? Apple stiekem ook. In een reactie zei Apple dat ze dit soort afkijk-acties serieus nemen, hoe zeldzaam dan ook. En dat ze de beveiliging blijven verbeteren om de accounts van iPhone-gebruikers veilig te houden.

Apple gaf verder geen details, maar er zijn nu patenten opgedoken die het blikveld van een iPhone-scherm verkleinen. Standaard heeft het scherm van de iPhone een kijkhoek van zo’n 170 graden. Een van de patenten beschrijft een scherm waarbij het licht slechts een richting op gaat. Hierdoor is het scherm dan alleen voor jou zichtbaar. Apple kan dan de camera met Face ID gebruiken om te zien hoe jij voor je iPhone-scherm zit.

Een ander patent beschrijft een soortgelijke techniek, maar dan voor platte schermen zoals die van de Mac. Hierin is te lezen dat de gebruiker de mogelijkheid krijgt om de polarisatie van het scherm aan te passen. Hierdoor kan het scherm dan minder goed leesbaar worden vanaf de zijkant.

Of en wanneer Apple deze technieken gaat toepassen is niet bekend. Maar het is interessant om te zien waar Apple op de achtergrond mee bezig is. Tot dat moment daar is moet je er rekening mee houden dat er altijd glurende mensen mee kunnen kijken op je iPhone.

