Apple werkt aan glazen iPhone én Apple Watch: dit moet je weten

Apple werkt aan een iPhone én Apple Watch, die compleet van glas zijn gefabriceerd. Dit moet je weten over de glazen iPhone en Apple Watch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Glazen iPhone en Apple Watch

Voor de iPhone is dit jaar iOS 19 de belangrijkste update, waarin Apple naar verluidt veel transparante kaders verwerkt. Deze kaders lijken van glas en zien we nu al in visionOS, het besturingssysteem voor de Apple Vision Pro. Nu blijkt dat Apple niet alleen werkt aan glazen elementen voor iOS, maar ook aan een iPhone die volledig van glas is gefabriceerd. Dat is niet alles, want het bedrijf werkt ook aan een glazen Apple Watch en Mac.

Apple heeft in een nieuw patent uitgelegd hoe een glazen iPhone, Apple Watch en Mac eruit zouden zien. Op de afbeeldingen is te zien dat de iPhone volledig van glas wordt gemaakt. Zowel de voor- als achterkant bestaat uit glas, waardoor je een transparante behuizing krijgt. De iPhone heeft dus geen knoppen meer, in plaats daarvan introduceert Apple digitale buttons aan de zijkant van het toestel.

Scherm aan voor- en achterkant

Het bedienen van de glazen iPhone gaat op een nieuwe interactieve manier volgens het patent. Apple beschrijft aanraak- en drukgevoelige gebieden, op de plekken waar nu nog de knoppen zitten bij de huidige iPhones. Opvallend is dat deze gebieden van plek veranderen op het moment dat de iPhone gekanteld wordt. Dat is handig, want op die manier draaien de knoppen mee als je de iPhone horizontaal (of weer verticaal) houdt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De zijkanten van de iPhone zijn eveneens van glas, waardoor de knoppen geen vaste plek hebben. De geldt overigens ook voor de achterkant, de glazen iPhone kan volgens dit patent zowel aan de voor- als achterkant een scherm weergeven. Op die manier kun je de iPhone ook draaien, zodat je het display aan de achterkant gebruikt. Daarnaast is het mogelijk om de zijkanten van de telefoon tegelijk in te drukken, om bijvoorbeeld het volume aan te passen of om naar het volgende nummer te gaan.

Glazen Apple Watch en Mac

Naast de glazen iPhone heeft Apple ook patenten aangevraagd voor een Apple Watch en Mac van glas. Bij de Apple Watch wordt de volledige behuizing van glas gemaakt. De bediening gaat nog steeds via het touchscreen, maar voor een groter gedeelte met handgebaren. Bij de glazen Mac worden de zijkanten gefabriceerd van transparant glas, het is niet bekend welke nieuwe functies Apple nog meer naar het toestel brengt.

Dat betekent overigens niet dat er binnenkort een glazen iPhone, Apple Watch of Mac verschijnt. Het bedrijf vraagt regelmatig nieuwe patenten aan, waardoor we een idee krijgen van de projecten waaraan Apple op de achtergrond werkt. De kans is groot dat Apple pas over een aantal jaar een volledig glazen toestel uitbrengt, of dat die helemaal niet verschijnt. Zo is de Apple Car na veel patenten eveneens nooit uitgebracht. Voor nu is het in ieder geval interessant om te weten aan welke vernieuwingen Apple werkt.