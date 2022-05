Giro live kijken: zo bekijk je de Giro d’Italia op je iPhone via livestream

De eerste grote wielerronde van het jaar is weer begonnen! Wij vertellen je hoe je de Giro d’Italia 2022 live kunt kijken. Daarnaast laten we ook een paar andere manieren zien waarop je de Ronde van Italië volgt.

Giro live kijken: zo doe je dat!

De Giro d’Italia 2022 (Ronde van Italië) is weer begonnen! Het is de eerste grote ronde van het wielerseizoen. De Giro is van vrijdag 6 mei tot en met zondag 29 mei bijna elke dag live te zien op Eurosport. De wielrenners beginnen rond 12:00 in de middag en komen zo tegen 18:00 aan.

Op dit moment is Eurosport de enige zender waarop Giro d’Italia 2022 live op televisie te zien is. In dit artikel vertellen we hoe je de livestream van de Giro d’Italia kunt kijken. Daarnaast geven we je ook tips om de wielrenners live te volgen!

Optie 1: Eurosport Player toont de Giro

Met de Eurosport Player kijk je de Giro met commentaar. Dit doen de Belg Jeroen Vanbelleghem en de Nederlander Karsten Kroon al kibbelend samen. Naast de livestream kijk je ook al je andere favoriete sporten via deze app.

Eurosport Player

Om toegang te krijgen tot de livestream van de Giro d’Italia 2022 in de Eurosport Player heb je wel een abonnement nodig. Dit abonnement is 6,99 euro per maand. Wil je het zonder speciaal abonnement kijken? Check dan snel optie 2.

Optie 2: live tv kijken met Ziggo Go / KPN ITV

Ben je klant van Ziggo of KPN? Dan heb je ook de inloggegevens voor Ziggo Go en KPN ITV. Deze twee apps zijn eigenlijk de vervangers van ‘normale’ televisie. Ook het Eurosport-kanaal is in deze apps te vinden. Bij Ziggo Go is de Giro live te kijken via kanaal 20 (ook op je televisie). Bij KPN moet je naar kanaal 35 switchen.

Ziggo GO

Zowel bij Ziggo Go als bij KPN ITV is het daarnaast mogelijk om talloze films en series te kijken. Verder kan je de filmpjes met één klik op de knop streamen naar je Apple TV of Google Chromecast. Ook andere aanbieders als XS4ALL, Solcon en Telfort hebben Eurosport in hun basispakket. Wil je de Giro dus live kijken via een livestream? Dan kan je ook terecht bij de app van je tv-aanbieder.

KPN Interactieve TV

Optie 3: Neem een abonnement op Discovery+

Eurosport maakt deel uit van Discovery+, een relatief nieuwe streamingsdienst. Behalve dat je hier de Giro live kunt kijken, heeft de app ook andere zenders. Dit zijn Discovery (met de beste documentaires), TLC (de ‘grootste vrouwenzender van de wereld’) en Animal Planet (voor al het natuurschoon).

Met je ‘Entertainment & Sport’-abonnement op Discovery+ kijk je de Giro voor maar 5,99 euro per maand. Natuurlijk kan je met dit abonnement ook inloggen op de Eurosport Player.

Extra opties voor het live volgen van Giro

Heb je die prachtige Italiaanse landschappen ondertussen wel gezien? Maar wil je wel altijd het laatste nieuws over de Giro d’Italia? Volg dan de liveblog van de NOS. Hierop lees je elke belangrijke gebeurtenis. Je weet dan precies wanneer die ene spannende klim begint en het tijd is om je tv (of de app) aan te zetten.

WielerFlits

Heb je nog niet genoeg van al het nieuws rondom de Giro d’Italia? Download dan de app op je iPhone van WielerFlits. Dit is dé website voor al het nieuws over wielrennen. Na een etappe kun je bij deze app terecht voor wedstrijdverslagen, interviews, beelden en opmerkelijke gebeurtenissen.

Wil je meer tips over het live kijken van de Giro of andere sporten? Check dan onze website of download onze app. Ook hebben we een nieuwsbrief. Meld je vooral aan om op de hoogte te blijven van al het laatste nieuws!