Gijzeling in Amsterdamse Apple Store goed afgelopen, winkel tijdelijk gesloten

In de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam vond gisteravond een gijzeling plaats. Het is allemaal goed afgelopen, maar de Apple Store is nu tijdelijk gesloten. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gijzeling in de Apple Store

Na ongeveer zes uur was de gewapende overval met gijzeling in de Apple Store in het centrum van Amsterdam voorbij. Alle gegijzelden zijn ongedeerd, de dader werd overmeesterd en naar het ziekenhuis gebracht.

Een gegijzelde, die de hele tijd werd vastgehouden, was erin geslaagd uit de Apple Store te ontsnappen en de gijzelnemer was hem gevolgd. Laatstgenoemde werd toen voor het gebouw door de politie overmeesterd. Tientallen mensen waren al uit het gebouw ontsnapt, niemand raakte gewond.

Zo liep het af

Volgens informatie van de politie had een gewapende man rond 17.40 uur de Apple Store overvallen en ten minste één gijzelaar genomen. Beelden en video’s van een man in een camouflagepak binnen in de winkel die een andere ongewapende man met een pistool bedreigt, werden op de sociale media gezien. Ooggetuigen meldden aan de media ook dat ze verschillende geweerschoten hoorden.

Agenten waren snel ter plaatse. Het Leidseplein in het centrum van Amsterdam werd ontruimd en afgezet, theaters en cafés op het plein werden gesloten. Urenlang werden pantservoertuigen, zwaar bewapende speciale troepen en helikopters ingezet.

Apple Store Amsterdam gesloten

Door de gijzeling zijn de Apple Stores in Nederland tijdelijk gesloten. Op de website van Apple is te lezen dat de Apple Store aanstaande vrijdag om 10 uur ’s ochtends weer open gaat. We gaan ervan uit dat dit ook voor de andere Stores gaat gelden.