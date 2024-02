Ghost Touches op Apple Watch Series 9 en Ultra 2 – wat je eraan kunt doen

Sommige gebruikers van de nieuwste Apple Watches hebben last van zogeheten ‘Ghost Touches’. Apple onderzoekt wat er aan de hand is.

‘Ghost Touches’ op Apple Watch Series 9 en Ultra 2

Apple stuurde deze week een interne memo naar erkende Apple-serviceproviders. Daarin staat dat Apple op de hoogte is van een probleem met het touchscreen van de nieuwste Apple Watches. Het bedrijf doet inmiddels onderzoek naar het probleem dat inmiddels bekendstaat als ‘Ghost Touches’ (spookaanrakingen).

‘Ghoste Touches’ hebben volgens Apple mogelijk tot gevolg dat het scherm van de getroffen Apple Watch Series 9 of Ultra 2 onregelmatig verspringt. Ook ander onverwacht gedrag zonder dat de gebruiker ook maar enige actie onderneemt, is mogelijk. Daardoor kan het in principe gebeuren dat een Apple Watch onbedoeld een telefoongesprek start, of dat gebruikers het wachtwoord niet meer kunnen invoeren.

Tot nog toe adviseert Apple mensen die met het probleem te maken hebben, om vooral hun Apple Watch up-to-date te houden. Dit suggereert dat Apple verwacht het probleem met de volgende watchOS-update op te lossen. Klanten die tegen het probleem van ‘Ghost Touches’ aanlopen, kunnen ook proberen om hun Apple Watch geforceerd opnieuw op te starten. Dat doe je door de digitale kroon en de zijknop tegelijkertijd minimaal tien seconden ingedrukt te houden, totdat het Apple-logo verschijnt.

Apple adviseert technici om de Apple Watch-modellen die last hebben van ‘Ghost Touches’ niet te repareren zo lang het onderzoek loopt. Het is vooralsnog niet bekend hoe wijdverspreid het probleem is en op welke termijn Apple het denkt op te lossen, maar er wordt in elk geval aan gewerkt.

