Van een tekort aan iPhones, gesloten Apple Stores tot aan coronavirustrackers: ook Apple is in de ban van het coronavirus. Zo gaat het bedrijf met de pandemie om.



De gevolgen van het coronavirus voor Apple

Het coronavirus startte in de regio Wuhan in China in december 2019, maar heeft zich inmiddels over de wereld verspreid. Sinds de uitbraak van het coronavirus in China heeft Apple meerdere maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan. De maatregelen hebben effect op de voorraad van onderdelen en de productie van nieuwe iPhones. We zetten alle gevolgen van het virus voor Apple van de afgelopen periode op een rij.

Tekort aan iPhones en losse onderdelen

Apple heeft onlangs gewaarschuwd dat er een tekort aan voorraad van onderdelen en iPhones zal ontstaan in de komende maanden. Er is vooral een tekort aan toestellen die aan klanten worden gegeven als hun iPhone niet meer gerepareerd kan worden. Om dit probleem tegen te gaan, geeft Apple leentoestellen aan klanten die moeten wachten op een vervangend exemplaar.

Daarnaast is er een tekort aan losse onderdelen voor iPhones. Apple vervangt waar mogelijk vaak alleen losse onderdelen van een iPhone, in plaats van het hele toestel te vervangen. Dat is vaak het geval met bijvoorbeeld een kapot scherm. Ook de voorraad voor onderdelen voor de iPad Pro en iPhone 11 begint kleiner te worden.

Alle Apple Stores dicht

Halverwege maart kondigde Apple aan al haar winkels wereldwijd te sluiten. Apple Stores in het vasteland van China gaan daarentegen juist weer open. Tot nader bericht blijven andere winkels gesloten en mensen met een tijdelijk/vast contract krijgen doorbetaald.

Het kantoorpersoneel van Apple moet zoveel mogelijk thuiswerken. Wanneer dit niet mogelijk is moet men zo min mogelijk contact met elkaar hebben. Het bedrijf uit Cupertino adviseert daarom om afspraken en vergaderingen zo veel mogelijk virtueel af te handelen.

Ook moet noodzakelijk personeel een bepaald schoonmaakprotocol volgen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Voordat de Apple Stores op slot gingen deelden personeelsleden al desinfectiemiddel uit aan klanten, en werden demoproducten doorlopend grondig schoongemaakt. Ligt je product momenteel ter reparatie in een Apple Store? Dan zit er niets anders op dan geduld hebben.

Productie komt weer op gang

Het coronavirus ontstond in China, waar Apple het gros van haar producten laat produceren. Veel lokale fabrieken waren genoodzaakt om hun deuren gedeeltelijk te sluiten, of de productie flink terug te schroeven. Het rendement is daardoor flink gedaald.

Langzaamaan begint de productie echter weer op te bloeien. Steeds meer fabrieken in China produceren weer op volle capaciteit. Desondanks gooit het coronavirus waarschijnlijk roet in het eten. Het productieproces van nieuwe iPhones, zoals de iPhone 9/iPhone SE 2 en iPhone 12, zou namelijk vertraagd worden.

Dit komt omdat hooggeplaatst Apple-personeel niet tussen de Verenigde Staten en China kan reizen. Ontwerpers, ingenieurs, producttesters en anders technisch personeel moeten vanuit huis werken. En dat is lastig wanneer je bezig bent met prototypes en vernieuwende technieken.



Mondkapjes, donaties en een benefietconcert

Apple heeft tot nog toe meer dan 20 miljoen mondkapjes geproduceerd, zo liet Tim Cook onlangs weten. Deze worden in samenwerking met nationale overheden wereldwijd verspreid. Vooralsnog zijn de mondkapjes echter vooral in de Verenigde Staten uitgeleverd. Verder is Apple van plan om speciale gezichtsmaskers voor medisch personeel te maken.

Ook heeft Apple al enkele miljoenen aan de bestrijding van het virus besteed. Deze donaties zijn niet alleen bedoeld voor het genezen van patiënten, maar ook voor het opvangen van de economische schade. In sommige landen waar Apple actief is laat het sociale stelsel te wensen over, en kan ontslagen personeel niet op een werkloosheidsuitkering rekenen.

Tot slot organiseert Apple op zaterdag 18 april een benefietconcert samen met andere techbedrijven, Global Citizen en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Tijdens ‘One World: Together At Home’ treden onder meer Lady Gaga, Paul McCartney en Billie Ellish op. Het online festival probeert geld in te zamelen voor het coronavirus-fonds van de WHO. Apple heeft op voorhand al tien miljoen dollar toegezegd.

Controle op coronavirus-apps in de App Store

Ontwikkelaars die een app willen maken over het coronavirus, kunnen die alleen in de App Store beschikbaar maken als ze werken voor een officiële instantie of medisch instituut. Apps van individuele ontwikkelaars over het coronavirus worden door Apple niet goedgekeurd. Verschillende app-makers kregen van Apple ‘nee’ te horen nadat ze een app hadden gemaakt die informatie gaf over het coronavirus.

Ook apps die wel gebruikmaken van gegevens van officiële instanties, maar die niet door die instanties zijn uitgegeven, worden geweerd. Apple hoopt zo nepnieuws en verspreiding van verkeerde informatie rond het coronavirus tegen te gaan. Ook gaat men extra streng toezien op de privacymaatregelen die eventuele corona-apps treffen.

Eerder scherpte het de regels al aan voor apps die te maken hebben met ‘sterk gereguleerde terreinen’ zoals gezondheidszorg, financiële diensten en vliegreizen. Deze mogen niet ingediend worden door individuele ontwikkelaars.

Coronatracker samen met Google

Daarnaast heeft Apple samen met Google aan de onderliggende techniek voor eventuele apps tegen het coronavirus gesleuteld. Deze is in iOS 13.5 toegevoegd. Via het instellingenscherm van je iPhone kun je de trackerfunctie zelf aan- of uitzetten. Apple heeft dus niet zelf een coronavirus-app gemaakt, maar wel de onderliggende techniek voor ontwikkelaars van dergelijke applicaties geproduceerd.

Een andere toevoeging aan iOS 13.5 is de maatregel dat Face ID voortaan ook met mondmaskers om kan gaan. Steeds meer mensen dragen immers een mondkapje om zichzelf te beschermen tegen het virus. Dit is onhandig in verband met Face ID, want om gebruik te maken van de gezichtsherkenning moest je het mondkapje steeds afdoen. Vanaf iOS 13.5 is dit niet langer nodig.

Lees verder: 3 verbeteringen in iOS 13.5-bèta: Face ID met mondkapje en meer

Geen maart-event, WWDC gaat online door

Normaal gesproken vindt in maart een Apple-event plaats, maar daar was dit jaar geen sprake van. Aangezien het evenement nooit officieel is aangekondigd weten we niet zeker of het coronavirus hier debet aan is. Wel draait de geruchtenmolen rondom de opvolger van de iPhone SE al maanden overuren. Dit toestel, die als iPhone SE/iPhone 9/iPhone SE 2 door het leven zal gaan, laat dus nog op zich wachten.

WWDC gaat wel door, maar alleen online. Apple organiseert deze conferentie voor ontwikkelaars in juni. Naar verwachting kondigt het bedrijf hier alle grote software-updates van dit jaar aan, zoals iOS 14 en iPadOS 14. Ook krijgen we waarschijnlijk updates voor macOS, watchOS en tvOS te zien. Deze presentaties zullen via livestream te volgen zijn.

Eerder zei Apple al andere fysieke bijeenkomsten al af, zoals filmfestival SXSW. Het bedrijf uit Cupertino was van plan om de nieuwe originele Apple TV Plus-series te lanceren tijdens dit festival. Ook bedrijven als Twitter, Facebook, TikTok en Intel lieten het festival aan zich voorbijgaan.

