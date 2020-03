Iedereen is in de ban van het coronavirus, en ook Apple merkt daar de gevolgen van. Dit zijn de maatregelen die het bedrijf uit Cupertino tot nu toe heeft genomen.

De gevolgen van het coronavirus voor Apple

Het coronavirus startte in de regio Wuhan in China in december 2019, maar vooral de laatste maand lijkt het virus zich over de rest van Europa te verspreiden. Sinds de uitbraak van het coronavirus in China heeft Apple meerdere maatregelen genomen om verspreiding tegen te gaan.

De maatregelen hebben effect op de voorraad van onderdelen en de productie van nieuwe iPhones. We zetten alle gevolgen van het virus voor Apple van de afgelopen periode op een rij.

Tekort aan iPhones en losse onderdelen

Apple heeft onlangs haar Apple Stores gewaarschuwd dat er een tekort aan voorraad van onderdelen en iPhones zal zijn de komende maand. Er is vooral een tekort aan toestellen die aan klanten worden gegeven als hun iPhone niet meer gerepareerd kan worden. Om dit probleem tegen te gaan, geeft Apple leentoestellen aan klanten die moeten wachten op een vervangende iPhone.

Daarnaast is er een tekort aan losse onderdelen voor iPhones. Apple vervangt natuurlijk waar mogelijk vaak alleen losse onderdelen van een iPhone, in plaats van het hele toestel te vervangen. Dat is vaak het geval met bijvoorbeeld een kapot scherm. Ook de voorraad voor onderdelen voor de iPad Pro en iPhone 11 begint kleiner te worden.

Extra regels en beperkingen voor het personeel

Om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk in te dammen, heeft Apple haar werknemers afgeraden om de komende tijd naar Italië en Korea af te reizen. Werknemers mogen alleen nog naar deze regio’s reizen als het voor het bedrijf noodzakelijk is. Hiervoor moeten ze eerst een verzoek indienen bij een onderdirecteur van Apple. Het bedrijf uit Cupertino raadt dan ook iedereen aan zo veel mogelijk afspraken en vergaderingen virtueel af te handelen.



Apple Stores en fabrieken gesloten

Ook moeten werknemers in de Apple Store, op kantoren en in shuttlebusjes voor personeel een bepaald schoonmaak protocol uitvoeren. Ook de producten die in de winkel staan ter demonstratie moeten extra goed worden schoongemaakt. Daarnaast zijn er pompjes met handdesinfectiemiddel bij de ingang van de Apple Stores geplaatst. Bovendien heeft Apple haar personeel opgeroepen om zich ziek te melden als iemand koorts of een flinke hoest heeft.

Afgelopen weekend waren verschillende Apple Stores in Italië genoodzaakt om te sluiten na de grote uitbraak in het land afgelopen week. Inmiddels zijn drie Apple Stores gesloten en waarschijnlijk zullen er meer volgen.

Doordeweeks zijn deze winkels wel geopend: waarschijnlijk wil de overheid zowel het impact van het coronavirus als de economische impact beperken. Omdat er in het weekend meer bezoekers zijn, kan er minder goed worden schoongemaakt.

Ook verschillende fabrieken van Apple-onderdelen in China hadden de deuren gesloten. Dit was waarschijnlijk de oorzaak voor het tekort aan onderdelen en vervangende iPhones. Inmiddels is meer dan de helft weer open, maar zal het tekort nog wel even duren tot de fabrieken weer op volle toeren draaien.

Apple zegt filmfestival SXSW af

In januari liet Apple al weten dat er nieuwe series verschijnen. Het bedrijf uit Cupertino was van plan om de nieuwe originele Apple TV Plus-series te lanceren tijdens het grote filmfestival SXSW, maar heeft afgezegd vanwege het coronavirus. Daarmee is Apple niet de enige: ook bedrijven als Twitter, Facebook, TikTok en Intel zijn afwezig. Ondanks de vele afzeggingen is de organisatie toch van plan om het evenement door te laten gaan.

Het is nog onduidelijk wat het virus gaat betekenen voor het verwachte maart-event van Apple. Er is zijn nog geen uitnodigingen verstuurd, maar volgens een gerucht vindt het event op 31 maart plaats. Hier zou naar verluidt ook de iPhone SE 2 worden gelanceerd. Het is dus nog even afwachten of het virus ook effect op het maart-event gaat hebben.

Vooralsnog lijkt het erop dat het event gewoon door kan gaan. Als Apple besluit het event niet door te laten gaan vanwege het coronavirus lees je dat natuurlijk meteen op iPhoned. Benieuwd wat er tijdens het event wordt aangekondigd? Lees dan onze verwachtingen van het Apple maart-event.

