Berichten over vergelijkingen tussen Android en iOS blijven de gemoederen bezig houden, dus verschijnen er ook steeds weer nieuwe onderzoeksresultaten. Zo blijkt het nu gevaarlijk te zijn om over te stappen op een iPhone!

Het is gevaarlijk om over te stappen op een iPhone

Onderzoeksbureau CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) voert regelmatig onderzoeken en vergelijkingen uit tussen iOS en Android. Zo bleek onlangs al dat van het aantal mensen dat een nieuwe iPhone koopt in Amerika, maar liefst 15 procent afkomstig is van een Android. Zo’n 53 procent van die overstappers deed dit vanwege een slechte ervaring met Android.

CIRP komt nu weer met een nieuw onderzoeksresultaat, wederom uitgevoerd in Amerika. Hieruit blijkt dat het best wel ‘gevaarlijk’ is om over te stappen op een iPhone.

Van een Android naar een iPhone

Van alle Android-gebruikers stapte 4 procent over van de iPhone, maar van alle iPhone-gebruikers stapte 10 procent over van een Android. Het onderzoek van CIRP laat verder zien dat er relatief weinig mensen overstappen van besturingssysteem.

Vertrouwdheid en vooral angst voor problemen bij het overstappen zorgen ervoor dat ruim 90 procent van alle smartphone-eigenaren bij hetzelfde besturingssysteem blijven wanneer ze een nieuwe smartphone kopen.

De onderzoekgegevens van CIRP over klantloyaliteit bevestigen ook de sterkere aantrekkingskracht van de iPhone. Hieruit blijkt dat 94 procent van de bestaande klanten die een iPhone kochten, ervoor kozen om de keer erna opnieuw een iPhone te kiezen. De loyaliteit bij Android is met 91 procent dus 3 procent lager.

Wees gewaarschuwd

Dus waarom is het dan gevaarlijk om over te stappen naar een iPhone? Nou, als je eenmaal bent overgestapt naar een iPhone is de kans groter dat je nooit meer naar een andere smartphone gaat! Dus wees gewaarschuwd en bezint eer ge begint!

CIRP benadrukt dat beide scores indrukwekkende percentages zijn voor klantloyaliteit, “maar er kan er maar één winnaar zijn – en de iPhone ligt met meer dan een neuslengte voor.”

