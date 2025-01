Apple is gestopt met de Apple Vision Pro: dit moet je weten

Na een afnemende vraag en productieverlagingen in 2024, is Apple gestopt met de eerste generatie Apple Vision Pro.

Apple is gestopt met de Apple Vision Pro

In oktober verscheen een bericht van The Information waarin stond dat Apple de productie van de Apple Vision Pro abrupt had verminderd. Inmiddels blijkt dat het apparaat niet meer in actieve productie is.

Volgens het rapport is het terugschroeven van de productie aan het begin van de zomer al begonnen. Dit wijst erop dat Apple voldoende Vision Pro’s in voorraad heeft om aan de resterende vraag te voldoen. Als we naar het verleden kijken, is het niet ongebruikelijk dat Apple dit doet met producten waar weinig vraag naar is. Het gebeurde min of meer ook met de iPhone 12 mini.

Tweede generatie Vision Pro uitgesteld

Volgens The Information zijn er genoeg onderdelen geproduceerd voor 500.000 tot 600.000 headsets. De magazijnen liggen vol met niet-geleverde onderdelen nu de productie van de Vision Pro is gestopt. Het Chinese bedrijf Luxshare dat de Vision Pro assembleert, zou de productie in november hebben moeten staken van Apple. Luxshare produceerde in oktober ongeveer 1000 Vision Pro’s per dag, de helft minder dan op het hoogtepunt.

Bovendien heeft Apple het werk aan de tweede generatie Vision Pro voor minstens een jaar uitgesteld. Apple heeft zijn leveranciers wel opgedragen zich voor te bereiden op de productie van vier miljoen goedkope headsets. Dit is de helft van het totale aantal Vision Pro’s dat Apple leveranciers aanvankelijk opdroeg te produceren. Dit suggereert dat de verkoopverwachtingen voor de goedkopere versie nog lager zijn.

De afnemende vraag naar de Apple Vision Pro wordt toegeschreven aan de hoge prijs van € 4.799,- en onvoldoende content. Apple CEO Tim Cook beschreef het apparaat eerder als een ‘early-adopter product‘, gericht op gebruikers die geïnteresseerd zijn in geavanceerde technologie en niet op het grote publiek.

Hoewel de productie van de tweede generatie Vision Pro is gestopt, zijn er volgens The Information aanwijzingen dat er nog wel een update komt. Een update met beperkte wijzigingen aan het ontwerp, maar met bijvoorbeeld alleen een nieuwe chip. Ming-Chi Kuo en Mark Gurman bevestigen dit. Zij verwachten een versie met een M5-chip en Apple Intelligence. Volgens Gurman komt het apparaat mogelijk tussen najaar 2025 en voorjaar 2026 op de markt.