Apple Store: gestolen iPhones worden niet meer gerepareerd

Apple Stores en andere reparatiewinkels repareren de iPhones die als vermist zijn opgegeven niet meer. Dit blijkt uit een interne memo in handen van MacRumors. Lees in dit artikel meer.

Interne memo: gestolen iPhones niet meer aannemen

Het beleid van Apple rondom vermiste en gestolen iPhones is altijd al scherp geweest. Eerder mochten de werknemers van de Genius Bar van de officiële Apple Stores al geen reparatiediensten meer verlenen als de ‘Zoek mijn’-functie op het apparaat was ingeschakeld.

Nu zullen reparaties van iPhones ook worden geweigerd als het toestel als vermist of als gestolen is gerapporteerd in het wereldwijde GSMA Device Registry. Althans, dit staat volgens MacRumors in een interne memo aan de medewerkers van Apple Stores en andere officiële partners van Apple.

GSMA: een geschiedenis van jouw iPhone

Dus, als een iPhone voor een reparatie binnenkomt en het is bij de GSMA aangemerkt als vermist of gestolen, nemen ze de telefoon van Apple niet meer aan. De GSMA is een wereldwijde database waarin de geschiedenis van een smartphone is geregistreerd. Denk hierbij aan het verlies of diefstal van een iPhone. Ook is het bij deze dienst mogelijk om aan te geven dat er een betalingsplan aan het toestel is gekoppeld.

Met de IMEI-code van je iPhone kunnen bedrijven met toegang tot dit platform eenvoudig controleren of de telefoon een ‘strafblad’ heeft. Deze code is een unieke cijfercombinatie dat gekoppeld is aan jouw iPhone. Als je vroeger je telefoon niet meer kon ontgrendelen nam een Apple Store hem sowieso al niet meer aan. Wel was dit nog mogelijk als je je aankoopbewijs mee had genomen.

Refurbished iPhones: tweedehands, maar nooit gestolen

Als je de ‘Zoek-mijn’-functie al aan had staan, verandert er niet zoveel voor je iPhone. Mocht je je iPhone tweedehands hebben gekocht, is het zomaar mogelijk dat hij nu geweigerd kan worden bij een reparatieshop of bij een Apple Store.

Wil je een goedkope iPhone, maar vertrouw je de tweedehands-verkopers niet na het lezen van dit artikel? Check dan onze prijsvergelijker van refurbished iPhone’s. Als je refurbished koopt, weet je zeker dat je geen gestolen iPhone in huis haalt en ben je ook nog eens verzekerd van garantie. Dit zijn namelijk telefoons die zijn teruggebracht vanwege bijvoorbeeld krasjes op het scherm of een kapot doosje. Deze iPhones werken nog prima!