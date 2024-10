Man vindt gestolen Ferrari weer terug met behulp van zijn AirPods

Het nut van de Zoek mijn-functie van Apple is weer eens bewezen, nu een man zijn gestolen Ferrari via zijn AirPods heeft teruggevonden.

Man vindt gestolen Ferrari terug met AirPods

Het is bepaald niet de eerste keer dat er gestolen spullen worden teruggevonden dankzij de Zoek mijn-functie van Apple. Zo werd er onlangs in Greenwich, Connecticut een gestolen Ferrari opgespoord. Dat gebeurde met behulp van de AirPods die de eigenaar per ongeluk in de auto had laten liggen. Een enorm geluk bij een ongelukje.

Het gaat om een Ferrari 812 GTS uit 2023 met een waarde van maar liefst meer dan 500.000 euro. Dat is een auto die de politie waarschijnlijk niet bepaald kan bijhouden in een achtervolging. Nou was dat in dit geval ook helemaal niet nodig. Dankzij de AirPods die in de Ferrari waren blijven liggen, wist de politie de dieven namelijk heel eenvoudig op te sporen. Het plaatselijke nieuwsbericht luidde als volgt:

A 2023 Ferrari, valued at $575,000, was stolen from Greenwich on Sept. 16, according to police. WPD identified and pulled over the stolen car, at which point the driver fled…The owner of the car left a pair of their AirPod headphones inside the vehicle. Waterbury’s Auto Theft Task Force was then able to track the headphones and the car to a gas station on South Main Street.

Een Ferrari uit 2023 met een waarde van $ 575.000, werd op 16 september gestolen uit Greenwich, aldus de politie. De Waterbury Police Department identificeerde de gestolen auto en hield deze aan, waarop de bestuurder vluchtte … De eigenaar van de Ferrari had AirPods in de auto laten liggen. De politie kon de AirPods en de auto traceren naar een tankstation op South Main Street.

Het is best wonderlijk dat een Ferrari met een waarde van meer dan een half miljoen euro werd gestolen en vervolgens weer werd teruggevonden dankzij een paar AirPods. Het bewijst hoe nuttig de Zoek mijn-functie van Apple is en het blijkt maar weer dat het een goed idee is om daar actief gebruik van te maken.

Je hoeft daarvoor uiteraard niet overal je AirPods te laten slingeren in de hoop dat het geluk brengt. Je kunt je waardevolle spullen namelijk ook heel gemakkelijk beveiligen met een AirTag, want die vind je op precies dezelfde manier terug als AirPods. Dus verstop een AirTag in je auto (ook al is het geen Ferrari) en in je elektrische fiets. In je koffer en in je portemonnee. Zo vergroot je de kans dat je je spullen weer terugvindt wanneer je ze onverhoopt kwijtraakt.