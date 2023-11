Gestolen BMW teruggevonden dankzij Apple AirTag

Dat de tracker van Apple soms echt wel handig kan zijn blijkt maar weer uit dit nieuwsbericht. Een gestolen BMW werd vrij eenvoudig teruggevonden dankzij de AirTag.

Gestolen BMW teruggevonden dankzij AirTag

Wederom heeft de AirTag een auto teruggevonden. Een Canadese man stapte (iets te snel) uit zijn auto en was vergeten dat hij zijn raam omlaag had gezet. De volgende dag was zijn BMW gestolen.

Gelukkig had hij zes maanden daarvoor een AirTag in zijn BMW verstopt. Dus na een korte blik in de ‘Zoek mijn’-app kon hij zien waar zijn auto gebleven was. Die bleek een stukje verder bij een motel te staan.

De eigenaar van de gestolen auto ging erheen en belde meteen de politie. Die konden de auto weer aan de eigenaar teruggeven (met de meeste spullen die in de auto zaten erbij). De eigenaar was in ieder geval ontzettend blij dat hij voor 29 dollar de AirTag maanden geleden had opgepikt.

Apple AirTag in het kort

De AirTag is een handig apparaatje dat je helpt om je spullen die je bent kwijtgeraakt weer makkelijk terug te vinden. Hier komt een speciale techniek bij aan te pas die extra nauwkeurig je zoekgeraakte voorwerpen kan lokaliseren.

De AirTags zijn traceerbaar op je iPhone in de Zoek mijn-app. Als je in de buurt van je spullen bent, maakt deze sensor contact met je iPhone of iPad. De Tag krijgt een eigen tabblad in de app.

Wil je ook een AirTag in jouw BMW of andere auto stoppen? Wij hebben de beste prijzen al voor je opzocht in onze AirTag-prijzenvergelijker. Als je deze bekijkt, weet je in ieder geval dat je niet teveel gaat betalen!

En vind je de AirTag van Apple te duur? Dan kun je voor nog geen tien euro een alternatief bij de Kruidvat kopen. Meer weten? Lees dan onderstaand artikel nog even door.

