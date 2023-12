Dieven geven gestolen Android terug: ‘Oeps, toch geen iPhone!’

Je zou misschien denken dat dieven ook blij zijn met een gestolen Android smartphone, maar dat blijkt niet altijd het geval te zijn.

Dieven geven gestolen Android terug

Een moderne Android is ongeveer net zoveel geld waard als een moderne iPhone. Toch blijkt dat voor dieven niet altijd een reden om er daadwerkelijk met een gestolen Android vandoor te gaan. Afgelopen maand gebeurde namelijk iets opvallends.

Een echtpaar in Washington, D.C. dat volgens ABC7 anoniem wil blijven, werd daar overvallen. De vrouw had tot diep in de nacht gewerkt en toen ze thuiskwam, wilde haar man per se de auto voor haar parkeren.

Zodra hij dat had gedaan, kwamen er twee gemaskerde en gewapende mannen op hem af. Een te voet, een andere in een zwarte BMW. Ze beroofden hem direct van alles wat hij in zijn zakken had en namen ook de auto mee. Ook zijn Android werd gestolen.

‘Oeps, toch geen iPhone!’

Even leek het erop dat de dieven er met hun volledige buit vandoor gingen. Maar net voordat ze wegreden, keken ze naar de smartphone die ze zojuist hadden gestolen. Geheel onverwacht kreeg de man zijn zojuist gestolen Android weer terug. De vrouw zegt hierover: ‘Ze keken naar de telefoon, zagen dat het een Android was en zeiden dat ze die niet wilden. Ze dachten eerst dat het een iPhone was.’

Het hele voorval duurde slechts een paar seconden. En hoewel de man zijn gestolen Android weer terug heeft, is het echtpaar nog altijd veel spullen kwijt waaronder hun auto.

De enige reden om geen iPhone te kopen, zou dus kunnen zijn dat je ‘m kwijtraakt als je wordt overvallen. De kans dat je een gestolen Android weer terugkrijgt, lijkt door dit voorval in elk geval groter!

