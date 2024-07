Zo zien gesprekken met Android-gebruikers eruit in iOS 18

In iOS 18 is het eindelijk mogelijk om berichten via iMessage te versturen naar Android-gebruikers. Zo zien die gesprekken eruit in iOS 18!

RCS beschikbaar in iOS 18

Vanaf iOS 18 wordt het veel gemakkelijker om gesprekken via Apple’s Berichten-app te voeren met Android-gebruikers, want er komt eindelijk ondersteuning voor RCS (rich communication services). Dit is een nieuwe standaard voor het versturen van berichten tussen verschillende besturingssystemen. Nu is dat nog SMS (short message service), maar daar komt in iOS 18 dus ook RCS bij.

Dit is het gevolg van nieuwe Europese wetgeving, die Apple verplicht om RCS toe te voegen aan iOS 18. De techniek bestaat al sinds 2007, maar Apple weigerde de Berichten-app uit te breiden met RCS. In plaats daarvan kreeg iMessage meer functies, in de hoop dat er meer iPhones verkocht zouden worden. Nu krijgt Berichten er met RCS veel meer functies bij, waardoor je in iOS 18 probleemloos gesprekken kunt voeren met Android-gebruikers.

Never thought I’d see the day..



RCS on iPhone is now active with iOS 18 Beta 2! 🎉 pic.twitter.com/522cmzRdPH — Brandon Butch (@BrandonButch) June 25, 2024

Voordelen van RCS

Waar je op dit moment nog beperkt bent tot een maximale lengte van 160 karakters in een SMS-bericht, is dat bij RCS veel meer. Met RCS heb je vrijwel alle functies die je bijvoorbeeld ook bij WhatsApp krijgt, zelfs bij gesprekken met Android-gebruikers via Berichten. Je kunt vanaf iOS 18 in deze gesprekken dus ook foto’s en video’s versturen van een iPhone naar Android, of groepsgesprekken aanmaken.

Andere voordelen van RCS zijn leesbewijzen, zodat je ziet wanneer een bericht is aangekomen en als het bericht is gelezen. Ook kun je zien wanneer iemand aan het typen is, zoals nu bij WhatsApp ook al het geval is. Naast het delen van foto’s en video’s in hoge kwaliteit is het met RCS ook mogelijk om audioberichten te versturen. Met iOS 18 krijgen gesprekken in Berichten dus veel meer functies.

RCS in iOS 18 bèta 2

Apple heeft de tweede testversie van iOS 18 inmiddels uitgebracht en één van de nieuwe functies in de update is ondersteuning voor RCS. De eerste beelden van RCS zijn al gedeeld, in gesprekken in Berichten verschijnt vanaf iOS 18 ‘SMS’ of RCS’ bovenin het scherm. Je moet RCS zelf inschakelen, vervolgens kun je gebruikmaken van alle voordelen. WhatsApp is dan dus niet meer nodig om foto’s of video’s te delen met Android-gebruikers.

In Nederland moeten we nog even wachten op RCS in iOS 18, want Apple heeft aangekondigd de functie pas later naar de Europese Unie te brengen. Dat heeft te maken met de Europese wetgeving, waar Apple op dit moment nog niet aan voldoet volgens de Europese Commissie. Daarom kunnen Nederlandse gebruikers met iOS 18 bèta 2 RCS helaas nog niet inschakelen. Benieuwd welke functies er nog meer met de update naar je iPhone komen? Lees dan hier alles over de tweede testversie van iOS 18!

Wil je meer weten over iOS 18? En op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws?