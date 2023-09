iPhone SE 4 geruchten: dit kun je verwachten

Volgens meerdere geruchten gaat de iPhone SE 4 een paar flinke upgrades krijgen. Dit maakt de iPhone SE 4 straks de beste budget-iPhone ooit!

iPhone SE 4 geruchten

De iPhone SE 2022 was een prima budget-iPhone, maar het ontbreken van Face ID en de aanwezigheid van Touch ID gaf hem een behoorlijk verouderd uiterlijk. Daar lijkt met de iPhone SE 4 nu eindelijk een eind aan te komen.

De iPhone SE 2022 heeft een hele snelle chip, maar had wel het ouderwetse uiterlijk.

Als eerste gaat het design op de schop. De iPhone SE 2022 had nog het design dat het meest leek op een iPhone 8. Volgens geruchten gaat de iPhone SE 4 de look van de iPhone 14 krijgen.

Usb-c en actieknop

Maar niet alles van de iPhone 14 wordt overgenomen. De iPhone SE 4 krijgt namelijk ook een usb-c-poort. Daarnaast komt volgens geruchten ook de actieknop naar de nieuwe budget-iPhone.

Aan de actieknop kun je zelf een functie hangen. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de camera te openen of een Opdracht te starten. De actieknop zit op de plek van de mute-knop.

Camera met 48 MP

Aan de achterkant van de iPhone SE 4 vind je volgens de geruchten nog steeds een enkele camera. Waarschijnlijk met dezelfde look as de iPhone SE 2022. Toch gaat er wel wat veranderen. De iPhone SE 4 krijgt namelijk een 48 MP-camera, net als de iPhone 15.

Aan de voorkant: weg met Touch ID

Ook bij het scherm worden er aardig wat veranderingen verwacht. Zo krijgt de iPhone SE 4 een nieuw oled-paneel, gebaseerd op die van de iPhone 14. De Touch ID-knop gaat ein-de-lijk weg en in plaats daarvan komt Face ID.

Het is nog niet bekend of ook het Dynamic Island een overstap maakt naar de iPhone SE 4. De iPhone 14 en iPhone 14 Plus hadden nog steeds een notch, maar bij de iPhone 15 hebben alle modellen het Dynamic Island. Het zou heel goed mogelijk zijn dat de nieuwe SE deze functie ook gaat krijgen.

