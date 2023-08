iPhone 15 Pro: deze geruchten worden toch géén werkelijkheid

Met de naderende release van de iPhone 15 Pro weten we inmiddels zo goed als zeker welke geruchten wel en welke juist géén werkelijkheid worden. Wij zetten ze voor je onder elkaar.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone 15 verschijnt bijna

Over een maand presenteert Apple de iPhone 15 Pro en we hebben al een goed idee welke nieuwe features naar de telefoon komen. Zo krijgt de iPhone 15 Pro (Max) een nieuwe actieknop, waardoor we afscheid nemen van de bekende mute-button. Ook de Lightning-poort verdwijnt, want de iPhone 15 Pro wordt de eerste iPhone met een usb-c-aansluiting.

Nu we zo dicht bij de release van de nieuwe iPhone 15 zijn, weten we ook welke geruchten waarschijnlijk juist geen werkelijkheid gaan worden. De afgelopen maanden zijn enorm veel geruchten opgedoken, waarvan later bleek dat Apple toch iets anders van plan was. Dit zijn de features die juist niet naar de iPhone 15 Pro komen.

1. Geen nieuwe volumeknop

De laatste maanden wees alles erop dat de iPhone 15 Pro (Max) nieuwe knoppen zou krijgen. De smartphone kreeg volgens geruchten namelijk één grote volumeknop, die trilt als je hem ‘indrukt’. Dit was dus geen echte knop, maar een knop die werkt met Haptic Touch. Hierdoor zou de iPhone 15 Pro de eerste iPhone worden zonder fysieke knoppen. Dit plan is nu echter definitief van de baan.

Lees ook: iOS 17 verklapt: dit kun je straks met de nieuwe actieknop

De iPhone 15 Pro moet het dus doen zonder de nieuwe volumeknoppen, maar de mute-schakelaar krijgt wél een nieuwe functie. Deze schakelaar verandert in een actieknop bij de iPhone 15 Pro (Max). Deze knop is multifunctioneel, dus bij de instellingen van je iPhone bepaal je straks zelf waarvoor de knop dient. Dit is vergelijkbaar met de actieknop van de Apple Watch Ultra.

2. iPhone 15 Pro krijgt geen 6GB aan werkgeheugen

Eerdere geruchten voorspelden nog dat de iPhone 15 Pro 6GB aan werkgeheugen zou krijgen, maar inmiddels weten we dat dit niet waarschijnlijk niet klopt. Apple voorziet de iPhone 15 Pro namelijk van meer werkgeheugen: het toestel krijgt 8GB RAM. Het wordt de eerste iPhone met zoveel werkgeheugen, de iPhone 14 Pro (Max) moet het nog doen met 6GB RAM.

Het is nog niet bekend voor welke functie Apple het werkgeheugen van de iPhone 15 Pro uitbreidt. Dit hangt vermoedelijk samen met de nieuwe A17 Bionic-chip, de eerste 3nm-chip van Apple. Met de nieuwe chip en 2GB meer aan werkgeheugen kan de iPhone 15 Pro waarschijnlijk meerdere taken tegelijk probleemloos aan. De nieuwe telefoon wordt zo enorm snel, bleek eerder al uit gelekte benchmarks.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

3. Nog even wachten op een ultragroothoeklens met 48 MP

De camera van de iPhone 14 Pro (Max) kreeg een flinke update, want de standaard groothoeklens is een 48-megapixelcamera. Voorheen was dit nog slechts 12 MP, waardoor de nieuwe camera dus veel beter is. Deze 48-megapixelcamera komt naar verluidt dit jaar ook naar de reguliere iPhone 15 (Plus). Volgens geruchten zou de iPhone 15 Pro dan een ultragroothoeklens krijgen van 48 MP.

Lees ook: iPhone 15 (Plus) krijgt 48 MP-camera (maar dat heeft een nadeel)

De ultragroothoeklens zou dan evenveel megapixel hebben als de standaard groothoeklens, maar het lijkt erop dat Apple toch weer voor een 12-megapixelcamera gaat. De ultragroothoeklens met 48 MP zien we dan waarschijnlijk pas terug bij de iPhone 16 Pro. Het is in ieder geval wél zeker dat de iPhone 15 Pro Max de nieuwe periscooplens krijgt, waarmee je veel beter kunt inzoomen.

Dit is wanneer de nieuwe iPhone 15 Pro komt

Daarnaast komen functies als Wifi 7 en een nieuwe bluetooth-chip niet naar de iPhone 15 Pro. Voor deze nieuwe functies moeten we waarschijnlijk nog een jaar wachten, ze verschijnen dan wel bij de iPhone 16 Pro. Hetzelfde geldt voor de iPhone Ultra, eerder gingen nog geruchten dat Apple dit jaar met de geavanceerde iPhone 15 Ultra zou komen. Nu lijkt het erop dat dit de iPhone 16 Ultra wordt.

Het is nog maar even wachten tot de release van de iPhone 15 Pro, want volgende maand verschijnen de nieuwe telefoons al. Wil jij meer weten over de iPhone 15? Lees dan hier alle geruchten over de iPhone 15 en hier alles wat we tot nu toe weten over de iPhone 15 Pro Max. Ben je benieuwd naar de verhoogde prijzen van de nieuwe iPhones? Bekijk dan hier hoe duur ze worden!

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de iPhone 15? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!