Gerucht: opvouwbare iPhone komt er misschien wel nooit

Het is nog lang niet zeker dat Apple ooit een opvouwbare iPhone uitbrengt. Dat beweert een bekende lekker. Het bedrijf zou meerdere prototypes testen, maar zorgen hebben over de schermkwaliteit. Daarnaast wil Apple eerst zeker weten dat vouwbare smartphones geen voorbijgaande hype zijn.

Opvouwbare iPhone nog ver weg

De kans is klein dat we de komende jaren al een opvouwbare iPhone kunnen verwachten. Dat beweert twitteraar Dylandkt, die in 2021 een sterke reputatie opbouwde in het geruchtencircuit.

Apple test volgens de lekker meerdere prototypes, maar vindt dat er nog te veel nadelen kleven aan de schermtechnologie. Bij een vouwbaar display zie je in het midden bijvoorbeeld altijd een naad zitten. Apple is bezorgd dat een dergelijk scherm minder goed is dan dat van huidige iPhones en kijkt daarom de kat uit de boom.

Concept van een opvouwbare iPhone

Andere smartphone-fabrikanten maken zich daar ogenschijnlijk minder druk om. Zo bracht Samsung vorig jaar de Galaxy Z Fold 3 en Z Flip 3 uit. Dat zijn respectievelijk een smartphone die je openvouwt tot kleine tablet en een zeer compacte klaptelefoon met groot scherm aan de binnenkant. Recent kondigde Huawei de P50 Pocket aan, zijn eigen versie van de klaptelefoon.

Zijn opvouwbare smartphones een korte hype?

Apple toont zich wel vaker conservatief als het op nieuwe ontwikkelingen aankomt. Het bedrijf wacht doorgaans tot een techniek volwassen is voor die in consumentenproducten beland. Daarom is het geen verrassing dat een opvouwbare iPhone zo lang op zich laat wachten.

Volgens Dylandkt is er echter nóg een reden voor de vertraging. Apple betwijfelt of vouwbare smartphones een blijvertje zijn. De technologiereus wil eerst zeker weten dat dit type toestellen na een korte hype geen stille dood sterft. Apple houdt de markt daarom goed in de gaten en schaaft in de tussentijd zijn prototypes bij.

