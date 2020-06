‘iOS 14 krijgt functie voor gespreksopname, blijft mogelijk intern’

De afgelopen maanden is er veel nieuws gelekt over iOS 14. Volgens een nieuw gerucht wordt met de update een opnamefunctie toegevoegd. Deze is echter alleen bedoeld voor het oplossen van problemen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Opnamefunctie in iOS 14’

Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website 9to5Mac. Omdat de website de gelekte iOS 14-broncode in handen heeft, kon na het uitlekken van een afbeelding van de nieuwe opnamefunctie bevestigd worden dat deze inderdaad in de code bestaat.

De Chinese techwebsite ITHome claimt dat de gelekte afbeelding door jailbreakers is verkregen. Het is alleen niet te verwachten dat de functie beschikbaar wordt voor gebruikers. 9to5Mac beweert dat Apple-engineers de website hebben ingelicht.

De gelekte afbeelding uit iOS 14

Functie waarschijnlijk niet beschikbaar voor gebruikers

Volgens 9to5Mac gaat het om een feature die alleen intern in iOS 14 zit om mogelijke bugs op te lossen. In de tekst op de afbeelding staat ook dat niemand anders het apparaat mag gebruiken terwijl de opnamefunctie aanstaat. Dat is een indicatie dat gebruikers geen gebruik kunnen maken van de functie.

Interne versies van iOS hebben meerdere functies waar iPhone-gebruikers geen toegang tot hebben. Deze zijn puur voor de simulatie van bepaalde scenario’s, zodat Apple-ingenieurs de verschillende functies kunnen testen. Deze functies staan in de broncode van iOS als ‘AppleInternal’ beschreven.

iOS 14 wordt op 22 juni tijdens WWDC officieel aangekondigd. Later dit jaar komt de update ook echt beschikbaar, waarschijnlijk tegelijk met de komst van de iPhone 12. Het is te verwachten dat alle iPhones die nu op iOS 13 draaien ook iOS 14 gaan ondersteunen. Benieuwd naar al onze verwachtingen? Bekijk dan onze overzichtspagina van iOS 14-verwachtingen.