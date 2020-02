Volgens nieuwe bronnen gaat de vermeende iPhone SE 2 simpelweg ‘iPhone’ heten. Daarnaast zou het bedrijf ook overwegen om eind maart geen event te houden, onder andere omdat de productie op een laag pitje staat vanwege het Coronavirus.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gewoon ‘iPhone’ in plaats van iPhone SE 2

Dit gerucht werd voor het eerst genoemd in een YouTubevideo van het Front Page Tech-kanaal en onder andere door PhoneArena beschreven. Daarbij is een flinke korrel zout innemen geen heel slecht idee, want de info verifiëren was niet mogelijk. Volgens de bron, die zegt bij Apple te werken, kiest het Amerikaanse bedrijf voor de simpele naam ‘iPhone’.

Geruchten over de naam van het aankomende toestel doen al maanden de ronde. De meest genoemde is iPhone SE 2, maar ook iPhone 9 is meermaals genoemd. Als Apple het toestel zo gaat noemen, volgen ze daarmee daarmee de naamgeving van hun instaptablet, de ‘iPad.

Apple zou hiervoor kunnen kiezen, zodat gebruikers niet exact weten of ze nou een ouder of inferieur toestel gebruiken ten opzichte van andere modellen. Daarbij speculeert PhoneArena ook dat we in de toekomst misschien wel helemaal geen iPhones gaan zien met een nummer in de naam. Een iPhone 12 die op de markt komt als iPhone Air bijvoorbeeld of een ‘iPhone Pro’.

Prijs vanaf 399 dollar en geen event in maart?

Een vanafprijs van 399 dollar is al eerder genoemd en de bron bevestigt dit ook, met daarbij de aantekening dat je dan inderdaad 64GB opslag krijgt. Een model met 128GB zou ook in de maak zijn en 450 dollar moeten kosten in de Verenigde Staten.

Uitnodigingen voor een evenement in maart zijn nog niet verstuurd door Apple. Wel gaan er geruchten dat het 31 maart zou zijn, terwijl de bron ook noemt dat het 30 maart kan worden. Tot slot noemt de bron ook nog dat Apple zich afvraagt of het aankomende event wel door kan gaan, dit vanwege het Coronavirus.

Uitstel productieproces ‘iPhone’

Dit heeft namelijk grote impact op het productieproces van de ‘iPhone’. Vlak Front Page Tech hierover berichtte, schreef ook Nikkei Asian Review hierover, een vrij betrouwbare bron. Volgens hun bronnen is de productie van onderdelen voor het nieuwe toestel zeer beperkt en dat kan duren tot begin april. Dat betekent ook dat het lastig is om voorraden aan te leggen van het nieuwe toestel, wat weer kan zorgen voor schaarste.

Een verlate aankondiging en uitlevering van de nieuwe iPhone lijkt ook dan onvermijdelijk. Dat Apple dus wat terughoudend lijkt met de aankondiging van een event is niet al te gek aldus Nikkei. Tot slot meldt de website dat hun bronnen bij Foxconn – één van de grootste iPhone-fabrikanten ter wereld – ook noemen dat de productielijnen vanaf midden maart pas weer op volle sterkte draaien.

Lees het laatste nieuws over Apple