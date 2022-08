iPhone SE 2023: zo gaat Apple zijn budgetmodel helemaal vernieuwen

De iPhone SE 2022 is nog maar een half jaar oud. Tóch verschijnen er al weer nieuwe geruchten over de opvolger van dit budgetmodel. De iPhone SE 2023 zou de behuizing (en dus het design) van de iPhone XR krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe iPhone SE krijgt minder ouderwets design

Apple introduceerde eerder dit jaar een nieuwe generatie van de iPhone SE. Deze iPhone SE 2022 is tot op het heden Apple’s meest betaalbare telefoon. Het viel ons echter enorm tegen dat deze een verouderd design kreeg. Hij is namelijk (net als de iPhone SE 2020) gebaseerd op de iPhone 8 mét thuisknop.

YouTuber Jon Prosser meldt ons in de podcast ‘Geared Up’ dat de volgende iPhone SE dezelfde behuizing en hetzelfde design zal hebben als de iPhone XR. Dat betekent dat Apple helemaal afstapt van de thuisknop en Touch ID.

Moderner design voor de iPhone SE 4

Prosser meldde in deze podcast dat de volgende generatie iPhone SE, ook wel iPhone SE 4 of 2023 genoemd, ‘gewoon een iPhone XR’ zal zijn. Misschien heeft Apple nog een opslaghok vol liggen met deze behuizingen. Concreet betekent dit dat het scherm groter gaat worden, dat er een notch (inkeping aan de bovenkant van het scherm) komt en voornamelijk dat de iconische thuisknop zijn beste tijd heeft gehad.

En dat is maar goed ook. Wij waren namelijk al klaar met het té kleine scherm van de iPhone SE 2022. Deze heeft ‘maar’ een display van 4,7-inch. De iPhone XR (die niet langer door Apple wordt verkocht) is veel groter. Naast het 6,1-inch lcd-display, is er in dit toestel uit 2018 ook ruimte voor een grotere batterij.

Slecht nieuws voor fans van de ‘mini’-iPhone

John Posser wijst ons er ook op dat sommige iPhone 14-modellen de A15-chip van de iPhone 13 zullen behouden. Hij concludeert dat dit ook heel goed het geval zou kunnen zijn voor de iPhone SE 4. Eerder zei Apple-analist Ming-Chi Kuo al dat Apple de nieuwe iPhone SE niet langer de krachtigste chip geeft. We hopen dat in het nieuwe budgetmodel van de iPhone er in ieder geval verbeteringen worden gemaakt op het gebied van de camera.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit nieuws is niet fijn voor mensen die houden van een kleine telefoon. Toen de eerste iPhone SE in 2016 werd aangekondigd, zat de marketing van Apple erbovenop. Het was dé telefoon voor liefhebbers van een klein formaat. Met het nieuws dat de nieuwe iPhone SE dezelfde behuizing en design gaat krijgen als de iPhone XR, betekent dat wéér een mini-iPhone minder. Dat is zonde, zeker nu er ook geen iPhone 14 mini aan lijkt te komen.

Lees verder: Waarom Apple dit najaar tóch een iPhone 14 mini moet uitbrengen

Tegelijkertijd is de vraag naar de 2022 iPhone SE vrij laag geweest, wat suggereert dat mensen niet langer geïnteresseerd zijn in het kopen van een iPhone met een ontwerp van bijna een decennium geleden. Aan de andere kant zou een nieuw design in combinatie met een prijs van rond de 400 euro ervoor kunnen zorgen dat dit Apple’s best verkochte telefoon gaat worden. We zullen het zien! Wanneer de iPhone SE 4 geïntroduceerd wordt, is vooralsnog onduidelijk. Mogelijk is het al volgend jaar, maar misschien stelt Apple de telefoon nog uit naar 2024.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.