De analisten van Barclays zetten na gesprekken met Apple-leveranciers hun verwachtingen voor 2021 op een rijtje. De Britse bank verwacht begin 2021 geen nieuwe iPhone SE. De komst van betere wifi voor de iPhone 13 staat echter wel op de planning.

Gerucht: Eerste helft 2021 geen grotere iPhone SE

Op basis van gesprekken met verschillende Apple-leveranciers schetsen de analisten van Barclays hun verwachtingen voor komend jaar. De eerste opvallende ontdekking is dat een grotere iPhone SE voorlopig niet op de planning staat.

Volgens Barclays heeft Apple geen plannen om het toestel begin 2021 te vernieuwen. De insiders komen tot deze conclusie, omdat Apple-leveranciers nog niet spreken over de komst van deze grotere iPhone SE.

Over een mogelijke iPhone SE met groter scherm wordt al enige tijd gesproken. In april zei de bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo dat de iPhone SE Plus in de tweede helft van 2021 verschijnt.

Barclays en Ming-Chi Kuo zijn het dus met elkaar eens: de iPhone SE met 5.5-inch of 6.1-inch scherm staat voorlopig niet op de planning. Zowel de analisten van Barclays als Kuo zijn met eerdere geruchten zeer betrouwbaar gebleken.

Analisten van Barclays waren bijvoorbeeld de eersten die beweerden dat Apple zou stoppen met het leveren van een oplader bij iPhones. Ook de komst van True Tone naar de iPhone 8 en iPhone X heeft de Britse bank nauwkeurig voorspelt. Evenals de verwijdering van de koptelefoonaansluiting bij iPhone XS– en iPhone XR-modellen.

‘2021 introduceert nieuwe wifi-standaard’

Verder voorspellen de analisten van Barclays de komst van wifi 6E. Wifi 6E biedt dezelfde functies en mogelijkheden als zijn voorganger wifi 6, inclusief hogere snelheden, minder vertraging bij grote drukte en een betere dekking.

In de praktijk zorgt de komst van wifi 6E voor nieuwe mogelijkheden voor bijvoorbeeld de iPhone 13 en de volgende generatie Apple Watch. Daarnaast opent de verbeterde wifi-verbinding deuren naar nieuwe uitvindingen op het gebied van augmented en virtual reality.

