Gerucht: dit zijn álle nieuwe functies van de iPhone 18 Pro (Max)

Analist Jeff Pu verklapt in een nieuw gerucht alle hardwaregegevens van de iPhone 18 Pro en Pro Max die in 2026 worden verwacht. Dit zijn ze.

Gerucht: functies van de iPhone 18 Pro (Max)

Volgens Pu zal Apple met zijn aankomende iPhone 18-serie een goede kans maken om marktaandeel te winnen. Dat is best bijzonder aangezien de smartphonemarkt in de nabije toekomst waarschijnlijk gaat krimpen. Pu denk namelijk dat de wereldwijde smartphoneverkopen in 2026 met 4 procent zullen dalen. Dit komt voornamelijk door de stijgende kosten van werkgeheugen.

Pu schat de iPhone-verkopen in 2026 in op 250 miljoen stuks. Dat is een stijging van 2 procent ten opzichte van vorig jaar. Het zou het marktaandeel van Apple doen stijgen tot 21 procent, tegenover 20 procent in 2025 en 19 procent in 2024. Wat betreft de verwachte functies van de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, deelde Pu de onderstaande tabel in het gerucht, gebaseerd op gegevens van GF Securities.

Drie iPhones in 2026

Apple lanceert volgens een recent gerucht in 2026 vermoedelijk maar drie iPhone-modellen: de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en een vouwbare iPhone. De basisversie van de iPhone 18 komt waarschijnlijk pas volgend voorjaar op de markt, samen met de iPhone 18e en de iPhone Air 2.

Pu legt ook een verband tussen de line-up van Apple voor 2026 en de plannen voor AI. Daarbij verwijst hij naar de overstap naar N2-silicium en 12 GB werkgeheugen in de iPhone 18-line-up. Deze upgrades zijn bedoeld om geavanceerdere AI-verwerking op het apparaat mogelijk te maken. Zo komt er een krachtigere Siri, die volgens Pu in 2026 door Apple wordt uitgerold. Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij de iPhone 18 Pro (Max)? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!