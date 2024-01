Volgens meerdere geruchten krijgt de camera van de iPhone 16 Pro Max een paar leuke verbeteringen. Dit gaat er veranderen.

‘Camera van iPhone 16 Pro Max wordt flink beter’ (dit is waarom)

Het is natuurlijk geen verrassing dat de camera van de Pro Max-versie beter gaat worden, want dat is iets wat je vrijwel elk jaar kunt verwachten. Maar toch is het leuk om te weten wat er dan volgens de geruchten gaat veranderen.

Volgens recente berichten krijgt de camera van de iPhone 16 Pro Max een grotere en betere hoofdsensor. Dat betekent dat zowel de foto- als video-functies daar van gaan profiteren. De geruchten gaven ook nog wat extra informatie. De sensor van de iPhone 16 Pro Max-camera wordt zo’n 12 procent groter.

De nieuwe sensor wordt door Sony gemaakt en heeft een beter dynamisch bereik en minder last van ruis. Dat je minder ruis op foto’s ziet is natuurlijk altijd mooi meegenomen, maar een beter dynamisch bereik is ook erg fijn.

Het dynamisch bereik is het verschil tussen het lichtste en donkerste gedeelte van een foto. Vaak is het voor een camera behoorlijk lastig om een goede foto te maken met veel helder licht en donkere schaduwen. Je raakt dan veel details kwijt in bijvoorbeeld de schaduwen (je ziet dan een zwarte vlek).

Dat zie je onder andere bij het maken van een foto tijdens zonsondergang of bij een concert met veel lichteffecten. Als het dynamisch bereik bij de iPhone 16 Pro Max-camera weer een stuk beter wordt, is dat zeker mooi meegenomen.

Verder zorgt de grotere sensor er ook voor dat je iPhone met minder licht nog steeds goede foto’s kunt maken. Dat betekent ook dat de iPhone sneller een foto kan maken bij weinig licht.

Bij nachtfoto’s heb je bij de huidige iPhones nog steeds dat je soms even moet wachten wanneer je hebt ‘afgedrukt’, dit is de sluitertijd van de camera. Beweeg je tijdens dat moment teveel? Dan is de foto wazig. Als de camera van de iPhone 16 Pro Max beter wordt, kan de sluitertijd bij nachtfoto’s ook weer wat omlaag.

Dit is wanneer de iPhone 16 (Pro Max) verschijnt

Deze geruchten moet je natuurlijk altijd met een korreltje zout nemen. Écht zeker weten we het pas als Apple de iPhone 16 Pro Max uit heeft gebracht. Net als voorgaande jaren komt de nieuwe iPhone ergens in september uit. De iPhone 15 werd aangekondigd op 12 september. Dus de iPhone 16 Pro Max zal dit jaar rond dezelfde periode verschijnen.

