Volgens een nieuw gerucht krijgt de nieuwe iPad Pro een schermformaat van 12 inch, waarmee ‘ie iets kleiner is dan de huidige 12,9 inch-Pro. Achterop zou een Time of Flight 3D-camerasensor zitten.



Gerucht: 12 inch-scherm en 3D-camerasensor

De geruchtenmolen rondom de iPad Pro 2020 staat niet stil: de Chinese website Digitimes beweert dat Apple een 12 inch-iPad Pro lanceert tijdens het maart-event. Daarnaast komt er op de achterkant een driedubbele camera met 3D-sensor.

Dat is opvallend, want de iPad Pro 2018 is er alleen in formaten van 12,9 en 11 inch. Volgens Digitimes gaat het hier echt om een 12 inch-iPad, en zal deze zijn voorganger van 11 inch vervangen. De website beweert dat Apple dit doet om de verkoop te stimuleren, omdat de verkoop van iPads vorig jaar lichtelijk is gedaald ten opzichte van 2018.

Schermranden worden kleiner, scherm wordt groter

Eerder heeft het bedrijf uit Cupertino soortgelijke keuzes gemaakt. De 11 inch-iPad Pro uit 2018 zelf werd namelijk niet echt groter dan zijn voorganger van 10,5 inch, maar de schermranden werden kleiner. Hierdoor kon het scherm toch groter worden. Dit is ook gebeurd bij andere iPad-modellen. Het kan dus goed dat Apple de schermranden nog iets kleiner maakt om het scherm te vergroten.

Hoewel veel eerdere geruchten er al op wijzen dat de nieuwe iPad Pro een driedubbele lens heeft met een Time of Flight 3D-sensor, wezen nog geen eerdere geruchten op het grotere schermformaat. Ondanks dat Digitimes het soms bij het juiste eind heeft, is het dus nog even afwachten of er meer soortgelijke geruchten volgen.

Eerdere iPad Pro geruchten

Meerdere geruchten doen vermoeden dat de iPad Pro tijdens het Apple maart-event wordt aangekondigd. Volgens een eerder gerucht is de nieuwe iPad Pro nu al in productie, maar loopt de productie mogelijk vertraging op door het coronavirus.

Daardoor zal het de eerste paar weken nog moeilijk zijn om aan de iPad te komen door een kleinere voorraad. Benieuwd wat wij verwachten van de iPad Pro 2020? We hebben onze verwachtingen al op een rijtje gezet.

