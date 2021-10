Gerucht: nieuwe ‘iMac Pro’ komt in 2022 en heeft een 27 inch-scherm

Apple komt begin 2022 met een nieuwe 27 inch-iMac onder de naam iMac Pro. Dat beweert een bekende lekker. De desktopcomputer zou op M1 Pro en M1 Max-chips draaien, net als de huidige MacBook Pro.

‘iMac Pro 2022 krijgt zelfde chips als MacBook Pro’

Apple steekt de grote iMac begin 2022 in een nieuw jasje en geeft het apparaat de naam ‘iMac Pro’. Dat beweert de lekker Dylan, die vaker correcte informatie deelt over de computers van Apple. Hoewel er geruchten gingen dat de nieuwe iMac een 30 of 32 inch-display zou krijgen, houdt het bedrijf volgens de twitteraar vast aan een scherm van 27 inch. Aan de binnenkant treffen we M1 Pro en M1 Max-chips aan, die ook in de MacBook Pro 2021 zitten.

Sinds vorig jaar is Apple bezig om al zijn computers te voorzien van eigen M1-processoren. Eerder schakelden onder meer de MacBook Air en de 24 inch-iMac over naar deze chips. Die zijn sneller en zuiniger dan de alternatieven van Intel. Deze week is de oude 21,5 inch-iMac met Intel-processor zelfs helemaal uit het assortiment gehaald.

De ‘kleine’ iMac met M1-chip

De naam ‘iMac Pro’ is opvallend omdat deze computer eerder dit jaar juist uit het assortiment verdween. We denken dat Apple op deze manier onderscheid wil maken tussen het kleinere consumentenmodel en de grote variant, die op professionals is gericht. Er zal vermoedelijk dus geen ‘normale’ iMac 2022 verschijnen met een 27 inch-scherm. Dylan waarschuwt overigens wel dat de naam nog kan veranderen.

Krijgt de iMac Pro 2022 Face ID?

Volgens Dylan krijgt de iMac Pro 2022 een mini-led-scherm met ProMotion, waardoor het beeld er erg soepel uitziet. De nieuwe MacBook Pro heeft ook een dergelijk display. Daarnaast voorziet Apple het basismodel van 16GB werkgeheugen en 512GB opslag. Het design moet lijken op dat van de 24 inch-iMac, maar dan met donkere bezels. De machine krijgt usb-c-aansluitingen, maar ook een HDMI-poort en SD-kaartlezer. De goedkoopste variant zou minimaal 2000 dollar kosten.

Verder test Apple een prototype met Face ID. Daarmee zou je je iMac kunnen ontgrendelen door er simpelweg naar te kijken. Of de computer straks echt over gezichtsherkenning beschikt, zal later duidelijk worden. De nieuwe MacBook Pro moet het zonder deze techniek stellen. Wel zit er een vingerafdrukscanner in het toetsenbord.

Apple zou de iMac Pro in het eerste kwartaal van 2022 uitbrengen. Wanneer we meer weten, lees je het natuurlijk direct op iPhoned.

