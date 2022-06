Gerucht: Apple werkt aan grotere én kleinere MacBook

Apple bereidt mogelijk een flinke uitbreiding van zijn collectie laptops voor. Het bedrijf zou werken aan een grotere, 15 inch-MacBook Air én een kleinere MacBook met 12 inch-scherm.

Grotere en kleinere MacBook op komst

Apple heeft de nieuwe MacBook Air 2022 pas net onthuld, maar het bedrijf is nu alweer met de toekomst bezig. Volgens het gerenommeerde Bloomberg werkt het bedrijf aan twee nieuwe laptops. Het gaat om een 15 inch-MacBook Air, waar we eerder al over schreven, en een kleinere 12 inch-MacBook.

Oorspronkelijk wilde Apple de grotere Air tijdens WWDC 2022 lanceren, tegelijk met de 13,6 inch-variant. Vermoedelijk is daarvan afgezien vanwege tekorten bij leveranciers. Ook de ‘gewone’ Air is pas over een maand verkrijgbaar. Apple zou nu mikken op een release aan het begin van 2023. Het apparaat krijgt hetzelfde ontwerp als zijn kleinere broertje.

De oude 12 inch-Macbook

Daarnaast heeft Apple een andere MacBook in de pijplijn zitten. Het gaat om een 12 inch-model dat eind 2023 of begin 2024 moet verschijnen. Het is onduidelijk of het een Air, Pro of andere variant betreft. Tussen 2015 en 2019 bood Apple al een 12 inch-laptop aan die simpelweg ‘MacBook‘ heette. Mogelijk blaast het bedrijf die lijn nieuw leven in. Er was destijds kritiek op de slome werking van het apparaat, maar met een M2-chip zou hij een stuk sneller moeten zijn.

Ook nieuwe MacBook Pro’s op komst

Bloomberg deelt ook minder verrassend nieuws. Apple heeft plannen voor opvolgers van de 14 en 16 inch-MacBook Pro. Deze laptops zouden geen grote veranderingen ondergaan. Wel krijgen ze een snellere processor. Vermoedelijk moeten we denken aan de M2 Pro en M2 Max. Apple wil deze laptops aan het einde van dit jaar uitbrengen. De genoemde leveringsproblemen kunnen de release echter opschuiven naar het eerste kwartaal van 2023.

