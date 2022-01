‘Apple brengt in 2023 grotere iPhone SE uit met 5,7 inch-scherm’

De iPhone SE blijft een fijn toestel, maar het 4,7 inch-scherm is anno 2022 wel érg klein. Volgens een nieuw gerucht komt Apple volgend jaar eindelijk met een grotere versie. Die zou een display van 5,7 inch krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

‘Grotere iPhone SE op komst’

Hoef jij niet het nieuwste van het nieuwste, maar vind je de huidige iPhone SE wel iets te klein? Dan hebben we mogelijk goed nieuws. Volgens insider Ross Young, die vaak correcte informatie verspreidt over toekomstige Apple-producten, werkt de techreus aan een grotere variant van de SE. Die komt mogelijk al in 2023 op de markt, al zou het ook 2024 kunnen worden.

Apple twijfelde volgens Young tussen een 5,7 of een 6,1 inch-scherm. De keuze zou zijn gevallen op 5,7 inch. Dat lijkt een logische beslissing. Daarmee is het voordelige toestel iets kleiner dan de duurdere modellen als de iPhone 13 en iPhone 13 Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Over het design en de specificaties van de grotere iPhone SE is nog niets bekend. Als Apple de Touch ID-knop en de flinke bezels behoudt, zou de smartphone mogelijk iets groter worden dan de iPhone 8 Plus. Die had een 5,5 inch-scherm. Wanneer de volgende SE een moderner ontwerp met Face ID krijgt, gaat het wellicht om een iets kleinere variant van de iPhone 11 Pro.

De huidige iPhone SE

Eerst nog een ‘kleine’ iPhone SE

Apple brengt naar verwachting dit voorjaar al een nieuwe ‘kleine’ iPhone SE 2022 uit. Die heeft waarschijnlijk hetzelfde 4,7 inch-lcd-scherm als het huidige model. Wel krijgt hij een nieuwe processor. Het zou gaan om de A15 Bionic, die we ook in de iPhone 13-modellen aantreffen. Volgens Young heet het toestel mogelijk de ‘iPhone SE+ 5G’. Dat gerucht nemen we overigens met een korreltje zout. Apple heeft de term ‘5G’ nog nooit toegevoegd aan de naam van zijn producten.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Download dan de iPhoned-app en schrijf je even in voor onze nieuwsbrief. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook en Instagram.

Lees het laatste nieuws over Apple: