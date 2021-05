Volgens een nieuw gerucht krijgt de Apple Watch Series 7 volgend jaar sensoren om je bloedsuikerspiegel te meten. Dat blijkt uit een rapport van een Brits gezondheidstechnologiebedrijf.

Gerucht: Apple Watch Series 7 gaat je bloedsuikerspiegel meten

Uit het rapport van de start-up blijkt namelijk dat Apple één van de grootste klanten is. De Britse krant Telegraph heeft daaruit zijn conclusies getrokken. Het bedrijf, ‘Rockley Photonics’, ontwerpt sensoren waarmee bloed kan worden gecontroleerd door middel van infrarood licht.

De sensoren zouden in staat zijn om evengoed het glucose- en alcoholniveau in je bloed bepalen als medische apparaten. De samenwerking met Apple is de grootste inkomstenbron voor het bedrijf, wat mogelijk betekent dat Apple de sensoren in de nieuwste Apple Watch Series 7 wil implementeren.

De functie zou een enorme uitkomst kunnen zijn voor diabetespatienten. Je kunt dan namelijk razendsnel je glucoseniveau meten zonder dat je hoeft te prikken. Op die manier kunnen diabetespatienten hun bloedsuikerspiegel heel goed in de gaten houden.

Apple werkt al langer aan bloedsuikermeter

Dat Apple met een bloedsuikermeter bezig is staat al langere tijd zo goed als vast, maar het was nog de vraag of het bedrijf de innovatie op tijd door alle keuringen krijgt. Gezien het feit dat het Britse techbedrijf al met de productie lijkt te zijn begonnen, zou erop kunnen wijzen dat de Series 7 de eerste Watch gaat zijn met zo’n sensor.

Er gaan al langere tijd geruchten rond dat Apple aan zulke sensoren werkt. Zo heeft het bedrijf uit Cupertino begin dit jaar al meerdere patenten ingediend waarin beschreven staat hoe de glucosemeter zou gaan werken. Ook zou de Apple Watch Series 7 mogelijk een speciale bloedsuiker-app krijgen.

