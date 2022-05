Gerucht: Apple brengt in oktober 27 inch-monitor met mini-led uit

Het Studio Display is een prima beeldscherm, maar we krijgen over een paar maanden mogelijk al iets beters. Apple zou in oktober een 27 inch-monitor met mini-led uit willen brengen. Ga maar vast sparen, want hij wordt niet goedkoop.

‘Apple komt met 27 inch mini-led-monitor’

Apple kwam eerder dit jaar met het Studio Display. Dat was het eerste op consumenten gerichte beeldscherm van het bedrijf in jaren. Het is een prima apparaat, maar stiekem is deze lcd-monitor nauwelijks beter dan het scherm van de 27 inch-iMac die Apple recent uit het assortiment haalde.

Er is dus ruimte voor iets beters en volgens de betrouwbare display-analist Ross Young zullen we dat krijgen ook. Apple zou in oktober een nieuwe 27 inch-monitor met mini-led-scherm uit willen brengen. Mini-led kennen we van de iPad Pro en de MacBook Pro. Zulke schermen halen een zeer hoge helderheid en hebben veel betere zwartwaardes dan een gewoon lcd-scherm. Zones waarop niets te zien is worden namelijk helemaal uitgeschakeld.

De MacBook Pro heeft al een mini-led-scherm

Hoe het apparaat gaat heten is nog niet duidelijk. Onze gok is ‘Studio Display Pro’. In tegenstelling tot de MacBook Pro en iPad Pro zal de mini-led-monitor waarschijnlijk niet beschikken over ProMotion, dat voor extra soepele beelden zorgt. Thunderbolt-kabels, waarmee je het beeldscherm aansluit op je laptop of computer, kunnen de combinatie van een hoge 5K-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz namelijk niet aan. Vermoedelijk gaat het dus gewoon om een 60Hz-display.

Tijd om je spaarvarken kapot te slaan

Het Studio Display is met 1779 euro bepaald niet goedkoop. Een vergelijkbare monitor van Apple met mini-led zal waarschijnlijk nog een stuk duurder zijn. Ter vergelijking: het op professionals gerichte 32 inch Pro Display XDR, dat een 6K-resolutie heeft, kost minimaal 5499 euro. We verwachten dat het nieuwe beeldscherm daartussenin zit. Reken op een prijs van minimaal 3000 euro.

