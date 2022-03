Gerucht: Apple brengt helemaal geen grotere 27 inch-iMac meer uit

Slecht nieuws voor wie graag een grote iMac wil: volgens een nieuw gerucht heeft Apple geen plannen om een 27 inch-variant van de computer uit te brengen. Het 24 inch-model zou enig kind blijven.

Volgens gerucht geen 27 inch-iMac op komst

Het Apple-event van maart 2022 eindigde al met een wat onheilspellende mededeling: alleen de Mac Pro moest nog overstappen van Intel-processoren naar Apple’s eigen silicon-chips. Online vroegen veel mensen zich direct af wat dat voor de grotere versie van de iMac betekende. Zou die helemaal geschrapt worden?

Het antwoord op die vraag lijkt helaas ja te zijn. Apple verwijderde de oude 27 inch-iMac na het event van de website en volgens een gerucht van 9to5Mac komt er geen vervanger. De grotere iMac Pro met mini-led-scherm, waar we diverse berichten over lazen, zou dus luchtfietserij zijn geweest.

De Intel-versie van de 27 inch-iMac is niet meer te koop

Toekomstigde versies van de 24 inch-iMac krijgen volgens de website ook geen snelle Pro-, Max of Ultra-chips. De huidige all-in-one moet het doen met de gewone M1-processor en zijn opvolger krijgt een normale M2-chip. Daarmee is de iMac voor grafische professionals eigenlijk geen optie meer.

Focus op Mac Studio en Studio Display

Het is dus wel duidelijk dat Apple die professionals richting de Mac Studio wil duwen. De gloednieuwe desktopcomputer is een soort opgevoerde Mac mini met supersnelle chips, veel geheugen en flinke harde schijven. Samen met het Studio Display, Apple’s nieuwe monitor, heb je een prachtig setje op je bureau staan.

Bovendien is die combinatie veel krachtiger dan de oude 27 inch-iMac was. Er zit wel een addertje onder het gras, want hij is ook een stuk duurder. Je legt er minimaal ruim 4000 euro voor neer, terwijl het instapmodel van de laatste grote iMac de helft daarvan kostte.

We hopen dan ook dat Apple zijn plannen in de toekomst bijstelt. Al was het maar omdat een all-in-one er nét wat strakker uitziet op je bureau dan losse componenten.

