Gerucht: Apple werkt aan alternatief voor Google-zoekmachine

Apple voert de druk op voor het ontwikkelen van een nieuwe zoekmachine. Het bedrijf uit Cupertino gaat hiermee de concurrentie aan met de zoekmachine van Google.

Het gerucht is afkomstig uit een rapport van de Financial Times. Apple en Google hebben momenteel de afspraak dat de zoekmachine van Google de standaard zoekmachine is op Apple-apparaten. Het rapport beweert dat Apple er nu echter vaart achter zet om een eigen zoekmachine te ontwikkelen.

Als onderdeel van het ‘bewijs’ noemt de Financial Times de veranderingen van de zoekbalk in iOS 14. Vanaf iOS 14 laat Apple namelijk onder de zoekbalk zijn eigen Siri-suggesties zien. Wanneer je nu een zoekwoord typt in de zoekbalk, krijg je bovendien eerst resultaten te zien die direct linken naar websites. Op die manier hoef je dus niet eens meer bij Google te komen.

Apple gaat concurrentie aan met Google

Het delen van Apples eigen zoekresultaten laat volgens de bron zien dat Apple bezig is met de eerste stap naar een grotere ‘aanval’ op de Google-zoekmachine. Bovendien benadrukt het rapport dat Apple twee jaar geleden voormalig hoofd van de Google-zoekmachine, John Giannandrea, heeft aangenomen.

Giannandrea zou Siri en de kunstmatige intelligentie van de zoekmachine gaan verbeteren. Daarnaast schijnt Apple vaak vacatures te hebben voor zogenaamde ‘search engineers’. Hoewel Apple zijn kaarten zoals gewoonlijk tegen de borst houdt, is dit genoeg bewijs dat Apple aan een concurrent voor Googles zoekmachine werkt.

Apple werkt al langer aan een eigen zoekmachine

Het rapport deelt echter niet veel nieuwe informatie: al langer gaan er geruchten dat Apple aan een eigen zoekmachine werkt. Zo zorgt iOS 14 ervoor dat gebruikers zelf een andere standaard zoekmachine kunnen instellen. Wel is het een aanwijzing dat Apple de druk wat aan het opvoeren is en nu echt stappen maakt.

Onlangs kwamen onder andere Apple en Google al onder vuur te staan, omdat zij als grootste techbedrijven mogelijk een monopoliepositie hebben. Een voorbeeld is de lucratieve afspraak om de Google-zoekmachine als standaard in te stellen op Apple-apparaten.

Google zou daardoor een monopolie hebben op het gebied van zoekmachines. Apple krijgt naar schatting namelijk zo’n acht tot 12 miljard dollar per jaar voor deze afspraak. Het zou daarom een tactische zet van Apple kunnen zijn om binnenkort een eigen zoekmachine in te voeren.